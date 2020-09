Împreună construim un Bujoreni de care să fim mândri. Gheorghe Gîngu – candidatul PNL pentru comuna Bujoreni

Dragii mei, am ajuns la finalul primului meu mandat de primar al comunei Bujoreni. În doar trei ani am demonstrat că se poat, prin implicare în problemele comunităţii noastre şi respect faţă de aşteptările pe care le-aţi avut.

Am spus-o de multe ori: mai puţină politică, mai multă administraţie! Pentru mine a devenit un crez care îmi călăuzeşte paşii în activitatea depusă zi de zi. M-am străduit ca în mandatul meu să realizez lucruri care se pot vedea, comuna Bujoreni fiind într-un continu șantier de reabilitări, reparații şi modernizări. Pentru că mă încăpăţânez să-mi respect fiecare promisiune, doresc să continuăm împreună ce mi-am propus pentru comuna noastră, cu un program realist.

Mi-am pus încrederea în dumneavoastră, oamenii din Bujoreni. Ne leagă prietenii solide, bazate pe respect şi ajutor reciproc. Am ferma convingere că vom continua împreună pe acest drum. Aşa cum mă ştiţi, am fost, sunt şi voi fi mereu deschis oricărui dialog, fără a fi prizonierul intereselor de grup sau personale. Astfel, obiectivele realizate şi cele în curs de realizare sunt importante pentru Bujoreni, dar am şi alte planuri noi pe care doresc să le demarez. Am reușit împreună cu colegii mei din primarie să accesăm fonduri de peste 30 de milioane pentru proiecte necesare creșterii bunăstării oamenilor. O viziune puternică, despre o comună europeană, racordată la lumea civilizată a secolului în care trăim. Modelele noastre de dezvoltare sunt comunele Ciugud, Şelimbăr, Dudeştii Noi și orașe precum Oradea, Cluj, Sibiu etc.

Statutul public și preocupările primarului Comunei Bujoreni trebuie să fie cele ale unui primar european. În centrul viziunii despre comună se află cetățenii, cei pentru care trebuie să reclădim localitatea. Vom merge în continuare pe același drum comun, un drum al dezvoltării pentru generațiile noastre și pentru cele care vor urma. Mi-ați demonstrat și v-am demonstrat că putem fi parteneri în proiectul reconstrucţiei propuse, prin implicare şi respect. Am nevoie de votul dumneavoastră în 27 septembrie, atât pentru mine, cât şi pentru Cristian Buican, omul pe care îl susţin la preşedinţia Consiliului Judeţean.

Întotdeauna spun ce gândesc și fac ceea ce spun. Am început împreună, continuăm împreună, construim împreună!

Principiile care conduc comunele europene vor fi și obiectivele mandatului lui Gheorghe Gîngu

Consolidarea eficienței administrative la nivelul Comunei Bujoreni

Servicii publice de calitate, pe care administrația să le controleze tehnic nu politic

Politica locală trebuie să urmeze o strategie de dezvoltare coerentă, nicidecum una de cârpire „pe ici, pe colo”

Dezvoltarea de rețele de internet de mare viteză care să permită tuturor gospodăriilor și întreprinderilor, din Comuna Bujoreni, să beneficieze pe deplin de avantajele pieței unice digitale

Renașterea tradițiilor sociale si culturale, conservarea patrimoniului cultural local

Reducerea ratei abandonului școlar timpuriu

Dezvoltarea economică, crearea condițiilor pentru prosperitatea noastră a tuturor, vor fi primordiale

Nici o stradă neasfaltată, nici o locuință fără apă curentă, canalizare, gaz și electricitate, reprezintă de asemenea prioritățile mele

Ce am făcut?

Am alimentat cu apă, în punctul „La Mandea”, 15 familii din satul Bogdănești

Am asfaltat str. Barajului, str. Speranţei și str. Monumentului din Satul Malul Alb și continuăm asfaltările în toată comuna

Am demarat proiectul de eliminare a punctelor periculoase de pe DN 7 prin amenajarea intersecţiilor ( pct. Str.Armoniei, str. Căminului Olteni, stația de autobuz Lunca, intersecția Școala Lunca, Intersecţia str. Doctorului, Dispensar Bogdăneşti, Vârteje, Str. Morii, intersecția Muereasca, str. Vatra Satului, La Feraru în Comuna Bujoreni)

Am început construirea, repararea trotuarelor și rigolelor și continuăm;

Consolidare, reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Grădiniţă cu program normal Bogdăneşti (în incinta Școlii Bogdăneşti) cu fonduri PNDL II

Am continuat modernizarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei prin achiziţia unui buldoexcavator și dotări-fonduri UE

„WiFi4EU promovarea conectivității la internet în comunitățile locale” în comuna cu 22 de puncte de acces și vom extinde cu alte 20 de puncte prin fonduri UE

Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Şcoala primarădin satul Olteni – fonduri PNDL II

Modernizare şi extindere Școala gimnazială sat Gura Văii – fonduri PNDL II elaborare Plan Urbanistic General

Dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu utilaje tractor, vidanjă, remorcă, încărcător frontal și lama de zăpadă – fonduri UE

Lucrări de racordare la reţeaua de canalizare, în execuție fiind satele Malu Alb și Olteni – fonduri PNDL II

Modernizare, extindere şi dotare Grădiniţa Lunca – fonduri UE

Dotarea serviciului social prin proiectul european „Creșterea capacității serviciului public de asistență socială în Comuna Bujoreni, județul Vâlcea”

Înființarea sistemului de supraveghere video în localitate, ca prevenție a infracționalității

Premierea cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie, nou născuții și tinerii căsătoriți

Am reabilitat (acoperiș și anvelopare) sediul Primăriei

Am obținut fonduri pentru realizarea cadastrării gratuite a întregii localități, cadastru sistematic-fonduri UE

Am realizat nomenclatorul stradal, care era așteptat de peste 20 de ani

Am realizat un ortofotoplan de înaltă rezoluție al comunei Bujoreni, necesar accesării proiectelor pe fonduri europene și cadastrării gratuite a localității;

Avem pentru prima dată utilaje proprii ale Primăriei Bujoreni, achiziționate prin fonduri europene și o Societate de Gospodărire Locală, cu care ne asigurăm servicii de întreținere drumuri, tunsul ierbii, toaletarea copacilor în vederea asigurării vizibilității în trafic și dezăpezire a drumurilor comunale;

Am asfaltat stația de autobuze ETA Apromat-Marvi.

Ce avem în derulare?

Refacere pod peste pârâul Valea Bujorencii şi drumul comunal din satul Bujoreni – finanțare CNI

Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în satele componente Bujoreni, Olteni, Malul Vârtop, Lunca, Bogdăneşti, Malul Alb şi Gura-Văii – fonduri europene POIM 8.2

Modernizare rețea rutieră în lungime de 40,7 km, aprobat în lista sinteză MLPDA – finanțare CNI

Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zonă – fonduri UE

Sprijinirea eficientizării energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în comuna Bujoreni-fonduri de mediu AFM.

Ce vom face?

Vom construi două săli de sport: una la Şcoala gimnazială Gura-Văii şi una la Şcoala primară Olteni

Vom construi Grădiniţa cu program prelungit în Satul Olteni

Vom moderniza şi amenaja Şcoala veche din Satul Gura-Văii şi o vom transforma în grădiniţă cu program prelungit

Vom moderniza şi extinde Dispensarul medical din satul Olteni cu cabinete de medicină generală şi stomatologie, precum şi cu o farmacie

Vom moderniza şi dota Căminul cultural din satul Bogdăneşti

Vom construi un Complex sportiv şi de agrement pe malul Oltului în satul Lunca pe o suprafaţă de 5 ha ce va cuprinde: un stadion, un debarcader, spaţii amenajate pentru tiroliană, spaţii de joacă şi spectacole în aer liber

Vom prelua prin transfer gratuit de la Guvernul României ,,Poligonul” din satul Olteni unde dorim să construim şi să amenajăm o clădire administrativă, un teren de sport și un heliport pentru Spitalul de Urgență Vâlcea

Vom amenaja în curtea Şcolii Bogăneşti un teren de sport, un loc de joacă pentru copii şi un parc

Vom amenaja Parcul Oltului din satul Olteni ce va cuprinde o zonă de picnic şi de relaxare

Subvenționarea cheltuielilor pentru transportul elevilor și pensionarilor;

Înființarea unui Serviciu de Evidență a Populației

Înființarea unui serviciu de transport în comun local

Înființarea serviciului de Poliție Locală Comunitară Bujoreni

Montarea de băncuțe și coșuri de gunoi în toată localitatea

Înlocuirea stațiilor de autobuz cu unele moderne și amenajarea spațiului de așteptare;

Amenajarea unui părculeț cu loc de joacă pentru copii, în punctul Laborator Cofetăria Oana – sat Olteni, după preluarea amplasamentului de la A.N.C.P.I.

Asfaltarea tuturor străzilor publice

Extinderea reţelei de canalizare şi apă în toată comuna-fonduri UE

Dotarea școlilor si gradinițelor din Bujoreni cu tehnologie digitala de ultimă generație pentru o ȘCOALĂ SMART.

Program structurat de investiții publice în infrastructură, energie și parcuri industriale/tehnologice

Întocmirea unui Master Plan de dezvoltare pe o perioadă medie și lungă (10–25 ani);

Alocarea banilor după ierarhia efectelor induse de fiecare proiect de investiții;

Atragerea finanțărilor de la instituțiile financiare (în special cele europene).

Împreună facem istorie!

