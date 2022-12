Email the Author

Mai multe detalii despre acest proiect ne-au fost prezentate de către Gheorghe Gîngu, primarul localității din nordul Râmnicului. „Vorbim despre o investiție de peste 1,21 milioane lei, care va crește gradul de confort și siguranță pentru cetățenii localității Bujoreni. Clasicul iluminat stradal, mare consumator de energie electrică, va fi înlocuit cu unul modern, mult mai economic și mai eficient. Astfel vom face economii serioase la bugetul local și vom putea folosi iluminatul public pe toată perioada nopții. Așadar, proiectul ce va fi implementat în următoarea perioadă va consta în montarea a 350 de corpuri de iluminat LED cu eficiență ridicată și care îndeplinesc cele mai înalte criterii de economisire și de iluminat. Vom moderniza și punctele de aprindere, consolele, accesoriile, conductoarele de conexiune, izolatoarele etc. Totodată, vom achiziționa un sistem nou de telegestiune a iluminatului public. Vor fi realizate sisteme de aprindere automate, iar monitorizarea întregului sistem se va face cu ajutorul computerului amplasat la sediul primăriei. Practic, vom afla în timp real care led de pe care stradă are probleme și vom putea să intervenim prompt și eficient”, a precizat Gheorghe Gîngu, primarul comunei Bujoreni.

Zilele acestea, proiectul depus de administrația locală a comunei Bujoreni privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public a fost aprobat. Devine, iată, o certitudine faptul că locuitorii comunei Bujoreni, la anul, de un iluminat public modern. Proiectul aprobat are o valoare de peste 1,21 milioane lei și va fi finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Fondului pentru Mediu.

