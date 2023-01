Haterii pot să stea liniștiți (la locurile lor):

AUTOBUZELE ETA AU LOC PE SUB LIMITATOARELE montate pe pasajul de pe strada Straubing

După ce Primăria Râmnicului a anunțat că, începând cu 16 ianuarie 2023, la capetele pasajului superior de cale ferată de pe strada Straubing din Râmnicu Vâlcea (cartier Goranu) vor fi montate limitatoarele de înălțime de 3,5 metri, specialiștii în comentatul pe rețelele de socializare și-au dat în fel și chip cu părerea. Unii au ajuns la concluzia, bazată pe studiile lor făcute în fața calculatorului sau cu telefonul în mână, că autobuzele ETA nu vor putea trece pe sub aceste limitatoare de înălțime și că se vor întâmpla «tragedii» precum la Pasajul Unirii din București.

Ei bine, iată că limitatoarele de înălțime, prevăzute cu grindă flexibilă pentru cazurile în care vreun șofer neatent al unui vehicul mai înalt de 3,5 metri chiar ar trece pe acel pasaj, au fost montate și autobuzele ETA pot trece pe sub acele limitatoare. Știm, unii vor presupune acum că doar din întâmplare și nimereală mijloacele de transport în comun pot trece pe sub acele limitatoare 😀

Care este logica montării acestor limitatoare?

„Decizia de montare a limitatoarelor de gabarit a fost luată în urma unei reuniuni a Comitetului Local pentru Situații de Urgență convocată anul trecut de primarul Mircia Gutău ca urmare a afectării pasajului superior de cale ferată de pe strada Straubing de alunecările de teren din zonă. Pasajul se află în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR S.A. şi face parte din investiţia «Linie de cale ferată Vâlcele – Râmnicu Vâlcea», fără un termen precis de realizare, dar şi fără posibilitatea de a fi transmis autorităţilor locale în vederea executării unor lucrări de punere în siguranţă, așa cum s-a răspuns în scris Municipalității Râmnicului la adresele făcute către CNCF. În aceste condiții, singura cale de acțiune a administrației locale pentru asigurarea securității cetățenilor și conducătorilor autoturismelor care tranzitează pasajul a fost aceea de limitare a gabaritului mașinilor care, coroborată cu restricția de viteză de 10 km/h, să stopeze deteriorarea acestei structuri”, ne-au anunțat reprezentanții Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Definiție „HATER”: persoană care urăște, care dorește răul, care cobește.