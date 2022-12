GUVERNUL CIUCĂ DĂ ASIGURĂRI că și-a făcut temele înainte de a trimite a doua cerere de plată din PNRR

Joi, 15 decembrie 2022, Guvernul, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a transmis Comisiei Europene cea de a doua cerere de plată din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Suma totală solicitată prin intermediul acestei cereri se ridică la valoarea de 3.227.690.000 euro, din care 2.147.490.000 euro reprezintă sprijin financiar nerambursabil și 1.080.200.000 euro reprezintă sprijin sub formă de împrumut.

În urma scăderii sumei aferente prefinanțării acordate României (13% din valoare totală PNRR), tranșa aferentă cererii de plată numărul 2 are o valoare de 2.808.089.841 euro (1.868.317.381 euro – sprijin financiar nerambursabil și 939.772.460 euro – sprijin sub formă de împrumut).

Principalele reforme implementate

Reprezentanții Guvernului condus de Nicolae Ciucă au anunțat că, printre cele mai relevante reforme și investiții cu impact socio-economic aferente celei de-a doua cereri de plată, se numără:

• intrarea în vigoare a legii de aprobare a programului național „Prima conectare la apă și canalizare”. Responsabil: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (Jalon 2);

• intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare pentru a se asigura sustenabilitatea pensiilor din cadrul pilonului 2 Responsabil: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (Jalon 213);

• intrarea în vigoare a Legii privind protecția avertizorilor Responsabil: Ministerul Justiției (Jalon 430);

• intrarea în vigoare a Ordinului ministerial (MO) pentru asigurarea standardelor pentru dotarea școlilor cu echipamente tehnologice și resurse în scopuri educaționale online și pentru a asigura un impact durabil al investițiilor propuse Responsabil: Ministerul Educației (Jalon 477);

• intrarea în vigoare a legii privind decarbonizarea prin care se adoptă calendarul de eliminare treptată a cărbunelui/ lignitului. Responsabil: Ministerul Energiei (Jalon 114);

• apel de proiecte pentru renovarea și renovarea integrată în scopul asigurării eficienței energetice (consolidare seismică și eficiență energetică) pentru clădiri rezidențiale. Responsabil: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (Jalon 97);

• acordarea de granturi operatorilor publici (municipalități) pentru construcția, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe. Responsabil: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (Jalon 456);

• intrarea în vigoare a Legii privind guvernanța serviciilor de cloud pentru administrația publică. Responsabil: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (Jalon 144).

Când va fi trimisă a treia cerere de plată?

Cea de-a treia cerere de plată, în valoare de 3,1 miliarde de euro, urmează a fi transmisă Comisiei Europene în primăvara anului viitor. Acesta va trebui să fie însoțită de documentația aferentă îndeplinirii a 55 de ținte și jaloane.

„România beneficiază de o alocare de 29,18 miliarde euro pentru implementarea PNRR, din care granturi în valoare de aproximativ 14,24 miliarde euro și împrumuturi în valoare de 14,94 miliarde euro. De la startul implementării și până la finalul anului 2022, România și-a asumat îndeplinirea a 151 de ținte și jaloane. Vă reamintim că, în urma autorizării primei cereri de plată, la 22 octombrie 2022, Comisia Europeană a efectuat plata pentru cele 2,6 miliarde de euro aferente primei cereri depuse de România, care au intrat deja în conturile țării noastre. De asemenea, România a încasat deja două tranșe de prefinanțare în valoare cumulată de aproximativ 3,79 miliarde euro, în lunile decembrie 2021 și ianuarie 2022”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Guvernul României.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Guvernului României