Ghid bonusuri pariuri sportive în Români

Bonusuri cashback: Acestea sunt oferite ca un fel de protecție împotriva pierderilor. Dacă pierdeți un pariu, puteți primi o parte din bani înapoi sub forma de bonus.

Bonusuri la depunere: Acestea sunt oferite clienților existenți și sunt legate de depunerea de bani în contul de pariere. Acestea pot fi oferite sub forma de bani bonus sau de pariuri gratuite. Bonusurile la depunere sunt cele mai întâlnite. Ele sunt acordate constant și pentru fidelizarea jucătorilor.

Bonusuri fără depunere: Sunt oferite fără a fi necesară o depunere. Acestea sunt rareori la fel de generoase ca bonusurile de bun venit, dar pot fi o modalitate bună de a testa casa de pariuri fără a fi necesară o investiție inițială. Pentru a obține acest tip de bonusuri trebuie să îndepliniți diferiți pași/condiții (verificare cont, zi de naștere etc).

