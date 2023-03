FOTO: 150 DE ELEVI i-au vizitat pe jandarmi

Email the Author

• activitatea s-a desfășurat în cadrul programului „Școala Altfel” Pe 2 martie 2023, în cadrul Programului național „Școala Altfel”, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea a primit peste 150 de copii de la mai multe licee din municipiul Râmnicu Vâlcea. Timp de patru ore, elevii au avut posibilitatea de a cunoaște îndeaproape misiunile și tehnica Jandarmeriei. Activitatea a debutat cu o prezentare a misiunilor Jandarmeriei, după care elevii au avut posibilitatea de a vedea și testa tehnica aferentă. La sediul inspectoratului, au fost organizate mai multe standuri, printre care tehnica grupei antiteroriste, tehnica Jandarmeriei Montane, o trusă criminalistică etc. De asemenea, copiii au avut posibilitatea de a urca în autospecialele Jandarmeriei și, cu această ocazie, li s-a explicat modul de acțiune al jandarmilor în diverse situații specifice.

