Foarte important:

VÂLCENII SE POT TESTA pentru depistarea hepatitelor virale (B/D și C) într-o campanie derulată cu fonduri europene

Consiliul Județean Vâlcea, în parteneriat cu Institutul Clinic Fundeni și Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) au anunțat lansarea unei campanii de testare pentru depistarea hepatitelor virale B/D și C în județul Vâlcea. Campania de testare din județul Vâlcea se va derula pe o perioadă de șase luni, începând cu luna ianuarie a acestui an, prin intermediul cabinetelor de medicină de familie afiliate.

„Programul de testare este realizat în cadrul proiectului LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Scopul campaniei de testare constă în îmbunătățirea stării de sănătate a populației, prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile infecțiilor cu virusuri ale hepatitei B/D și C, importanța testării și adoptarea unui stil de viață sănătos, orientat către prevenție”, ne-au anunțat organizatorii.