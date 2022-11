FLORIN EPURE, „Grinch-ul care a stricat Sărbătorile Vâlcii”

Email the Author

Șeful Direcției Județene pentru Cultură a făcut, recent, o declarație zguduitoare care va îndurera enoriașii vâlceni în prag de Crăciun La nivelul Instituției Prefectului – Județul Vâlcea s-a desfășurat, joi, 24 noiembrie 2022, ședința lunară Colegiului Prefectural, în cadrul căreia a fost prezentată activitatea desfășurată, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2022, de către Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea (DJC). De la tribuna Sălii de Spectacole a Consiliului Județean Vâlcea, Florin Epure (directorul Direcției) a ales să cutremure efectiv credincioșimea locală prin afirmațiile sale venite cu doar o lună până în Crăciun. „S-a spus de multe ori că Vâlcea este județul cu cele mai multe mănăstiri din România. Trebuie să clarificăm acest lucru: județul Neamț are cele mai multe mănăstiri! 80, pe când noi avem 47 … Dar, la mănăstiri clasate pe lista monumentelor istorice protejate, Vâlcea este cu numărul cel mai mare – 26, pe când Neamțul are 20… Sigur că trebuie să spunem că-n județul Vâlcea, există un monument în patrimoniul universal UNESCO, Mănăstirea Hurezi, unicul astfel de obiectiv de la sud de Carpați”, a punctat, documentat ca de obicei, Florin Epure. Precizare: Titlul acestui material este un pamflet și trebuie înțeles ca atare!

