FEMEIA GĂSITĂ MOARTĂ în râul Cheia a fost identificată de polițiști

Zilele trecute, polițiștii din Păușești-Măglași au fost sesizați cu privire la faptul că a fost observată, în râul Cheia, o persoană decedată. „Din primele verificări efectuate, persoana în cauză a fost identificată. Este vorba despre o persoană de femeie, în vârstă de 87 de ani, domiciliată în orașul Băile Olănești. Cadavrul ei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Vâlcea, în vederea efectuării necropsiei. În cauză se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, pentru săvârșirea infracţiunii de ucidere din culpă”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni. Sursă foto: Arhivă • Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea

