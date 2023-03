FĂRĂ JOCURI DE NOROC în proximitatea unităților școlare!

„Despre jocurile de noroc și dependența în rândul tinerilor am discutat recent, la Senat, și am împărtășit și cu voi ultimele noutăți legislative pe această temă. Mai exact, am votat interzicerea difuzării reclamelor la jocurile de noroc între orele 06.00 și 23.00. Dependenţa de jocurile de noroc a fost recent introdusă de Organizația Mondială a Sănătății în categoria bolilor psihice extrem de grave care reprezintă un risc major pentru sănătatea populaţiei. În acest sens, am votat în favoarea unui nou proiect care are ca scop combaterea acestui fenomen: nu vor mai putea desfășura activități spațiile comerciale în care funcționează jocuri de noroc, situate pe o rază de 300 metri pietonali față de unitățile de învățământ, locuri de joacă, instituții de credit sau financiar nebancare, așezăminte de cultură, sănătate, cu caracter social sau religios. Alt aspect votat se referă la interdicția de a mai deține mijloace de joc de tip slotmachine de către persoanele juridice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au la sediile secundare sau sociale autorizate activități de jocuri de noroc și pariuri Clasa CAEN 9200 (ex. baruri, cafenele)”, a declarat Claudia Banu, senator de Vâlcea.

Mai trebuie spus că proiectul de lege a venit ca răspuns la creşterea numărului de persoane cu dependenţă de jocurile de noroc, în special în rândul minorilor care fac parte din categoria persoanelor vulnerabile.