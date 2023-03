FALEZA RÂULUI OLĂNEȘTI dinspre cartierul 1 Mai se va transforma într-o grădină cu aspect de parc

• lucrările sunt desfășurate de către angajații Piețe Prest

Peste 120 de arbori și mai bine de 800 de arbuști au fost plantați pe domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea în primele două luni ale acestui an, lucrările fiind executate de către echipele de la „Spații Verzi” din cadrul Piețe Prest SA. Printre speciile de copaci ce vor înfrumuseța Râmnicul se numără arborele de mătase, cireșul japonez Amanogawa, magnolia, alături de nuci, mesteceni, platani, frasini sau tei. Dintre arbuști, merită amintiți „bulgărele de zăpadă”, diverse soiuri de trandafiri, lămâița, liliacul, călinul (viburnum), photinia, piracanta etc.

Locațiile de plantare au fost Parcul Zăvoi, bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Maior V. Popescu, strada Depozitelor (zona ETA), dar și cartierul „1 Mai”, acolo unde se află în plină desfășurare o activitate complexă de reabilitare a spațiilor dintre blocuri în cadrul căreia, pe lângă realizarea de trotuare perimetrale la blocuri, așternerea de gazon, amenajarea unui sistem automat de irigații, îmbunătățiri ale aleilor de acces, a iluminatului public etc. Aici urmează să se planteze aproximativ 100 de noi arbori și 150 de arbuști, care vor transforma zona de peste 20.000 mtri pătrați din marginea râului Olănești într-o adevărată grădină, cu caracteristicile unui parc.