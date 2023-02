EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU GAZE, amenajarea cu dale elastice a trecerii CF pe strada Drumul Gării și realizarea de trotuare, unele dintre cele mai importante investiții ale anului 2023 în zona Râureni-Stolniceni

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

În ceea ce privește trotuarele, după ce un proiect al Municipalității ce viza amenajarea de căi pietonale și de piste de biciclete în zona de Sud a Râmnicului nu a prins finanțare din cauza distanțelor foarte lungi implicate (și implicit a valorii totale mari), s-a luat decizia amenajării unor trotuare și a rigolelor adiacente prin bugetare locală. Lucrările sunt executate de Direcția Administrării Domeniului Public și se vor derula pe o lungime de peste cinci kilometri pe străzile Râureni și Stolniceni, pe întreg parcursul sezonului cald al acestui an. • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

Un alt proiect ce se va concretiza începând din cursul acestui an în zona Râureni este cel care vizează amenajarea cu dale elastice a trecerii la nivel cu calea ferată de pe strada Drumul Gării (capătul dinspre Est) și îmbunătățirea semnificativă inclusiv a accesului spre și dinspre firma Boromir. Investiția, a cărei Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) a fost aprobată prin HCL nr. 64/2021, era propusă inițial prin HCL nr. 235/2021 în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, însă nu a primit finanțarea necesară și, ca urmare, a fost prinsă în bugetul local pe anul în curs. Conform DALI, amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată urmează a se executa pe o lungime de 21,6 metri, utilizându-se dale elastice după modelul celorlalte treceri amenajate de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea în ultimii ani (pe strada Gib Mihăescu, pe strada Mihai Eminescu, pe bulevardul Nicolae Bălcescu și pe strada Copăcelu), situație care, alături de alte lucrări de reabilitare aferente, va ușura semnificativ traficul auto în zonă.

Zona Râureni – Stolniceni va beneficia, în anul 2023, de extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale, un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), al cărui contract de proiectare și execuție a fost semnat luna trecută și care se află în prezent în faza de proiectare și de obținere a avizelor necesare. Se estimează că lucrările la această investiție ce va afecta 56 de străzi cu o lungime de aproximativ 36 de kilometri vor debuta în vara acestui an.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții februarie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 « ian.