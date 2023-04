EXPOZIȚIE-EVENIMENT dedicată Regelui Mihai I și Reginei-Mamă Elena, la Râmnicu Vâlcea

Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea găzduiește, în perioada 7-14 aprilie 2023, o expoziție de fotografie documentară și uniforme de epocă dedicată Regelui Mihai I și Reginei-Mamă Elena a României.

Expoziția organizată de Asociația culturală Tătărescu, Asociația de Reconstituiri Istorice „Ferdinand I” și Asociația cultural-istorică Pleniceanu în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, cuprinde fotografii provenind din colecții publice și particulare, Arhiva Națională a României și presa vremii, care îi înfățișează pe Regele Mihai I și Regina-Mamă Elena de-a lungul timpului, precum și două uniforme militare de cavalerie și aviație: uniforma de colonel, Regina-Mamă Elena fiind comandant onorific al Regimentul nr. 9 de Roșiori și uniforma de aviație, din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cu însemnele gradului de Mareșal, demnitate deținută de Regele Mihai I.

Expoziția „Regele Mihai I și Regina-Mamă Elena. Exemple de credință, devotament și demnitate” face parte din programul Olimpiadei Naționale de Istorie care se va desfășura la Râmnicu Vâlcea în perioada 10-14 aprilie 2023.



Regele Mihai I: „Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru!”

Evenimentul găzduit de Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea este un omagiu adus Regelui Mihai I și Reginei-Mamă Elena a României. De-a lungul timpului, Regele Mihai I a transmis mereu românilor mesajul de unitate, făcând apel la morală, credință și memorie:

„Nu putem avea viitor, fără a respecta trecutul. Trebuie să fim uniți și să rămânem uniți și să aducem România înapoi acolo unde-i este locul. Nu așa cum a fost, pentru că acela este trecutul. Dar acel trecut trebuie să fie inspirație pentru viitor. Pentru ca lucrurile să meargă mai bine decât acum, ceea ce îi rog pe români din tot sufletul este să rămână uniți, pentru că există forte care încearcă să-i separe și astfel nu vom ajunge acolo unde trebuie să fim. Se cuvine să rezistăm prezentului și să ne pregătim viitorul. Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri”.

Regina-Mamă Elena a României, o femeie de o discreţie aproape ieşită din comun, este astăzi unul dintre cele mai puţin cunoscute personaje din istoria Familiei Regale. Elena a fost mai mult decât o Regină Mamă: ea a fost un simbol al puterii, nu în sensul comun al cuvântului, ci prin forţa sa, dovedită de atâtea ori, de a-şi menţine demnitatea în vremuri de restrişte.

A devenit Principesă a României în 1921, când s-a căsătorit cu principele-moştenitor Carol al II-lea. În acelaşi an venea pe lume Mihai, singurul copil al cuplului. Relaţia dintre Elena şi Carol s-a deteriorat rapid, iar după renunţarea acestuia la tron, Elena a divorţat. În 1927, când Mihai a devenit rege la nici 6 ani, Elena a primit titlul de Principesă-Mamă. Trei ani cât a durat Regenţa, Elena a participat la toate ceremoniile alături de fiul său, copilul-rege şi de bunica acestuia, Regina Maria.

În 1930 lucrurile s-au schimbat însă radical, după ce Carol al II-lea s-a întors brusc în România şi l-a detronat pe fiul său. Pentru Elena au început şicanele şi umilinţele. Într-un final, a fost obligată să plece din România. Refugiată la Fiesole, lângă Florenţa, şi-a creat propriul paradis, unde îl primea de două ori pe an, pentru că atât avea voie, pe fiul său Mihai. În septembrie 1940, Carol al II-lea a fost obligat de mareşalul Antonescu să abdice, iar Mihai a devenit rege pentru a doua oară. Elena a revenit în țară și a primit titlul de Regină-Mamă.

În timpul războiului, a transformat o aripă a palatului regal în spital pentru soldaţii răniţi pe front. După ce comuniştii l-au obligat pe Regele Mihai să abdice în 1947, l-a urmat în exil. A revenit la vila sa de lângă Florenţa, îndrăgita ei Villa Sparta. Aici şi-au petrecut multe vacanţe nepoatele ei, cele cinci fiice ale Regelui Mihai.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei: „Prezența Reginei-Mamă Elena lângă Regele Mihai I nu poate fi suficient apreciată în cuvinte!”

Regina-Mamă Elena şi Regele Mihai I în memoria Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei: „Ea ne-a ajutat să înţelegem frumuseţea lumii, care există pentru a fi simţită şi trăită, întotdeauna şi-a găsit timp să ne înveţe, cu răbdare iubitoare, chiar şi atunci când împrejurările erau dure sau dificile şi, dintr-o dată, totul devenea mai limpede în prezenţa ei. Amama nu a fost ocolită de suferinţă, dar nu s-a lăsat niciodată năpădită de amărăciune, o calitatea pe care fiul ei, tatăl meu, a moştenit-o. Totodată, rolul pe care l-a avut în familie, ajutând pe Regele Mihai să-şi păstreze buna judecată în momente dificile, a fost una dintre cele mai importante comori pe care tatăl meu le-a avut în anii 1940 în ţară, iar apoi în exil. De aceea, prezenţa ei lângă rege nu poate fi suficient apreciată în cuvinte!”.

Deschiderea Expoziției de fotografie documentară și uniforme de epocă „Regele Mihai I și Regina-Mamă Elena. Exemple de credință, devotament și demnitate” va avea loc vineri, 7 aprilie 2023, de la ora 14.00, la eveniment putând fi admirate și alte uniforme militare din perioada regalității românești.

