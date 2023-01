EXPOZIȚIA „SPAȚIAL” ajunge în centrul Râmnicului

Email the Author

Vineri, 13 ianuarie 2023, cu începere de la ora 18.00, la Galeria „Artex”, Filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România organizează, în parteneriat cu Primăria Râmnicu Vâlcea, expoziția de pictură și obiect intitulată „Spațial”, a artistului Marcel Duțu. Curatoriată de Gheorghe Dican, expoziția își propune reunirea și prezentarea sub un titlu simbolic și sugestiv a lucrărilor realizate de artist în ultimii ani, atât în tehnica picturii, cât și prin construcția de obiecte tridimensionale, înglobând diverse tipuri de intervenții cromatice și texturale. Artistul continuă să dezvolte aici stilul său caracteristic și deja ușor recognoscibil pentru vizitatorii obișnuiți ai galeriilor vâlcene, integrând filigranul complicat al tușelor și scurgerilor de negru sau culori primare, suprapus pe suprafețele accidental neregulate, când netede, când texturate, dar constant albe și tridimensionale. Trimiteri expresive la schemele întortocheat-geometrice ale microcosmosului tehnologiei, reprezentat cu mijloacele artei abstracte, lucrările sale fac apel la imaginația privitorului și la reperele experiențelor lui vizuale anterioare pentru a-și afla în mintea sa o interpretare mereu inedită. • Gabriela POPESCU, responsabil PR Galeria „Artex” Râmnicu Vâlcea

