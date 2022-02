EXPOZIȚIA «POVEȘTILE PĂMÂNTULUI» ajunge în Râmnicu Vâlcea!

Publicul spectator va putea admira lucrările la Galeria Cozia 2, începând din 11 februarie 2022

Este vorba de povești spuse de obiecte din teritoriile celor patru inițiative de geoparcuri internaționale UNESCO din România: Carpaterra, Oltenia de sub Munte, Ținutul Buzăului și Țara Hațegului. Poveștile din Oltenia de sub Munte sunt spuse de ceramica de Horezu, inclusă din 2012 în lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO. Argilele din care se face s-au format acum 5,9 – 4,9 milioane de ani în Marea Paratethys. Culorile specifice ceramicii de Horezu erau preparate tot din materii prime găsite în zona Olteniei de sub Munte: albul din caolin, verdele și albastrul din oxid de cupru ars și cobalt, negrul din magnetit, cărămiziul-ocru din argile cu hematit.

Geodiversitatea Olteniei de sub Munte a oferit locuitorilor ei șansa de a folosi aceste roci și minerale locale pentru a crea produse locale și pentru a dezvolta meșteșuguri și ocupații perfecționate și transmise timp de secole din generație în generație, care acum sunt resurse culturale. La Râmnicu Vâlcea expoziția este organizată de către Geoparcul aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Râmnicu Vâlcea.