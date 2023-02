EXPOZIȚIA „NOTE DE SUB-SOL” poposește la Muzeul de Artă din Râmnicu Vâlcea

Email the Author

Galeria „Sub-sol” a Muzeului de Artă din Râmnicu Vâlcea („Casa Simian”) găzduiește, începând cu 16 februarie 2023, expoziția personală de pictură, grafică și obiect intitulată „Note de sub-sol” a artistei vizuale Emilia Persu din București. Emilia Persu a absolvit secția de pictură a Universității Naționale de Artă, în anul 1998, la clasa profesorului Florin Mitroi. A expus în România și peste granițe, fiind, totodată, și curatorul mai multor prestigioase expoziții de grup. A participat la simpozioane de creație din Austria, Franța, India, Rusia, Taiwan. A deschis numeroase expoziții personale, printre care se numără cele de la Berlin – Germania (2022), Budapesta – Ungaria (2020), Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia (2017), Ohrid – Macedonia (2016). În anul 2019, Emilia Persu a fost curatorul expoziției românești de artă contemporană, intitulată „ART at EP”, deschisă la Parlamentul European de la Bruxelles.

