• a declarat Marian Joița de la SCM Râmnicu Vâlcea după ce formația noastră și-a aflat adversara din optimile Cupei României

Așa după cum v-am informat într-un număr anterior al cotidianului nostru, recent, la sediul Federației Române de Handbal, s-au desfășurat tragerile sorți pentru stabilirea meciurilor din optimile de finală ale Cupei României. SCM Râmnicu Vâlcea s-a calificat meritoriu în această fază după ce, duminica trecută, s-a impus pe terenul divizionarei secunde HCF Piatra Neamț. Pentru faza optimilor, sorții au fost destul de prietenoși cu sportivele pregătite de antrenorul Florentin Pera, în calea echipei noastre fiind adusă tot o grupare din eșalonul al doilea valoric. Este vorba despre FC Argeș, din Seria C a Diviziei A de handbal feminin. Pe lângă diferența net superioară de valoare a echipei noastre față de adversara din județul vecin, oficialii de la SCM Râmnicu Vâlcea s-au bucurat și prin prisma faptului că această deplasare va fi una foarte scurtă, la numai 60 de kilometri de casă.

„Este o tragere la sorți foarte bună pentru noi, o deplasare foarte aproape de casă, la nici 60 de kilometri de Râmnicu Vâlcea. După jocul din șaisprezecimi, unde am făcut o deplasare destul de lungă, acum este mult mai bine. A fost o tragere foarte bună pentru noi, sperăm să nu avem nici cea mai mică problemă și să accedem în faza următoare”, a declarat Marian Joița, director sportiv la SCM Râmnicu Vâlcea.

Joița: „Cupa României este un obiectiv pentru noi”

Oficialul de la SCM Râmnicu Vâlcea a mai oferit câteva declarații și cu privire la ambițiile pe care echipa sprijinită financiar de primăria municipiului le are pentru acest sezon. Dacă în campionat, obiectivul este clasarea pe podiumul întrecerii (țintă care este ca și atinsă, considerăm noi), în Cupa României Vâlcea se va lupta pentru calificarea în final-four-ul întrecerii și chiar pentru trofeu, după cum a precizat Marian Joița.

„Pare ciudat pentru unii, dar Vâlcea este obișnuită cu competițiile de anvergură. Pentru noi și pentru râmniceni nu este nimic ieșit din comun ca Vâlcea să se bată pe toate fronturile, să se bată și să câștige toate trofeele puse în joc de Federația Română de Handbal și nu numai. Sperăm să ajungem cât mai departe în această competiție pentru că am mai spus-o, Cupa României este un obiectiv pentru noi”, a mai precizat directorul sportiv de la SCM Râmnicu Vâlcea.

Ca și Alexandru Dedu, președintele FRH, Marian Joița a oferit câteva declarații interesante cu privire la numărul mare al echipelor din eșalonul secund (nu mai puțin de șapte) care au acces în faza optimilor de finală: „Este foarte bine că sunt mai multe echipe din eșalonul al doilea care au ajuns în optimile Cupei. Și în faza trecută a competiției am văzut foarte multe meciuri puternice. Acum au rămas, cred eu, cele mai bune echipe din Liga a II-a, vor fi câteva jocuri destul de încrâncenate. Este o emulație clară și la Liga a II-a. Sperăm ca din echipele care au rămas în această fază a Cupei României unele să și promoveze în primul eșalon pentru că sunt orașe care au nevoie de handbal. Am văzut, de exemplu, la Piatra Neamț, o sală extraordinară, cu oameni care suferă pentru handbal. Din păcate, acest oraș nu se află unde îi este locul”.

Programul meciurilor din optimi

FC Argeș – SCM Râmnicu Vâlcea

CSA Steaua București – CSM Galați

AHCM Slobozia – HC Dunărea Brăila

Universitatea de Vest Timișoara – CSM București

HC Zalău – SCM Gloria Buzău

CSM Târgu Mureș – CSU Cluj-Napoca

Rapid București – Gloria Bistrița Năsăud

Dinamo Bitcoin București – CS Măgura Cisnădie

* Partidele se vor disputa în jurul datei de 17 martie