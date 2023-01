ELEVII ÎNCEP MODULUL III DE STUDIU în condiții de alertă epidemiologică. TRIAJUL ȘCOLARILOR se aplică din 9 ianuarie

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Conducerile unităților de învățământ preuniversitar trebuie să asigure: a) diseminarea către părinții sau reprezentanții legali ai elevilor/ preșcolarilor/ antepreșcolarilor a informațiilor cu privire la recunoașterea simptomelor de gripă sau alte infecții respiratorii, în vederea realizării triajului epidemiologic zilnic la domiciliu, înainte de intrarea copilului în colectivitate, conform ghidului transmis de Ministerul Sănătății; b) realizarea triajului zilnic, observațional, în colectivitățile școlare la începutul primei ore de curs a fiecărui schimb; c) asigurarea materialelor necesare pentru dezinfecția periodică a mâinilor și suprafețelor; d) efectuarea dezinfecției periodice a spațiilor de învățământ; e) aerisirea periodică a încăperilor; f) instruirea elevilor cu privire la comportamentul adecvat, în caz de tuse sau strănut, astfel încât să nu răspândească virusul gripal, recomandarea utilizării batistelor de unică folosință; g) recomandarea folosirii măștilor de protecție sanitară, atât pentru personal cât și pentru elevi/ preșcolari; h) informarea părinților sau a reprezentanților legali cu privire la necesitatea consultării medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii pentru stabilirea indicațiilor terapeutice, izolării și efectuării unor eventuale investigații suplimentare. „Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea va fi în permanentă legătură cu școlile și cu Direcția de Sănătate Publică pentru monitorizarea cazurilor de gripă și pentru gestionarea cât mai eficientă a situației sanitare generată de starea de alertă epidemiologică de gripă, astfel încât să se asigure continuarea procesului educațional în condiții de siguranță”, au dat asigurări reprezentanții Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea. • Material realizat cu sprijinul Biroului de informare al IȘJ Vâlcea

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții ianuarie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « dec.