ELEVII DIN DRĂGĂȘANI au învățat cum trebuie să procedeze în cazul în care li se cere mită

Ofițerii Direcției Generale Anticorupție din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Vâlcea au desfășurat, în zilele de 14 și 15 martie 2023, în cadrul „Săptămânii Altfel”, la Colegiul Național „Gib Mihăescu” din municipiul Drăgășani, activități de prevenire a corupției, la care au participat elevi și profesori. Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului educațional național intitulat „Împreună pentru un viitor integru”, care are drept scop transmiterea unor cunoștințe, formarea de atitudini și atașamente față de valori care să se traducă într-o lume viitoare a adulților responsabili, fără compromisuri, o lume în care integritatea să aibă natura firescului și nu a excepției.

Proiectul, care se va desfășura pe tot parcursul anului 2023, are la bază convenția de colaborare încheiată între DGA și această unitate de învățământ fiind propuse și desfășurarea altor activități, respectiv organizarea unui concurs de materiale de promovare a integrității și de conștientizare a riscurilor pe care le generează corupția (poster, grafică, pliant, spoturi video, eseu); publicarea, în revista școlii, a unor articole pe teme de prevenire a corupției în școli.

„Proiectul își propune organizarea în sala de festivități a colegiului a unei sesiuni demonstrative de dezbatere pe teme anticorupție (moțiune: «Recuperarea prejudiciului ar trebui să prevaleze în raport cu pedeapsa cu închisoarea în cazul infracțiunilor de corupție» și/sau «Persoanele care nu sunt victime ale infracțiunilor de corupție nu ar trebui să le sesizeze»), cu participarea echipelor din cadrul Colegiului Național «Gib Mihăescu» Drăgășani. În context, reamintim faptul că persoanele care vor să sesizeze fapte de corupție săvârșite de personalul Ministerului Afacerilor Interne pot utiliza datele de contact ale Serviciului Județean Anticorupție Vâlcea, care are sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian nr. 95, în incinta Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, telefoane – 0250.703.260 și 0250.703.263 (fax), e-mail – valcea.dga@mai.gov.ro, precum și Call-center-ul anticorupţie 0800.806.806, apelabil non-stop, în mod gratuit din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă”, ne-au anunțat reprezentanții Serviciului Județean Anticorupție Vâlcea.