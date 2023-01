ELEVII AR URMA SĂ FIE PRELUAȚI de paznicii școlilor! Viceprimarul Râmnicului propune implementarea proiectului KISS AND RIDE

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Liderul USR Vâlcea, Andrei Gheorghiu, a anunțat către ce proiecte vrea să își canalizeze energiile în viitorul apropiat. Pe lângă continuarea atragerii de fonduri europene din PNRR pentru proiecte și investiții mari, viceprimarul Andrei Gheorghiu a făcut cunoscut că își propune continuarea și implementarea unor inițiative care pot îmbunătății calitatea vieții cetățenilor din Râmnicu Vâlcea. Printre aceste inițiative amintite ne-a atras atenția una care nu știm în ce măsură se va bucura de apreciere în rândul părinților care au copii la școlile din municipiu. Este vorba despre proiectul intitulat „Implementare sistem «Kiss and Ride» la școli” . Gheorghiu a spus că acesta este un sistem „debarcare/ îmbarcare”, un culoar pe unde părinţii intră cu maşina, opresc în faţa şcolii, iar paznicul preia copilul pentru a-l conduce în siguranţă în curtea instituţiei de învăţământ. Părerea noastră este că, într-o astfel de situație, școlile din Râmnic ar trebui să angajeze mulți paznici pentru a se putea, într-adevăr, ocupa de toții copiii!

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri