EDUCAȚIA și TINERII rămân priorități pentru Constantin Rădulescu în viitorul mandat de președinte al CJ Vâlcea

EDUCAȚIE: „Am premiat, pentru prima dată, într-un eveniment intitulat Gala Educației, olimpicii și elevii vâlceni de nota 10!”

Am reabilitat Școala Populară de Arte și Meserii din Râmnicu Vâlcea, în care își desfășoară activitatea peste 500 de elevi. Tot aici, a fost realizat și un studio de înregistrări modern, cu aparatură de ultimă generație.

Vom înființa Cyber Smart Academy proiect în cadrul căruia vom realiza investiții de tip cluster care să asigure tinerilor pregătirea și specializarea profesională în domeniul IT, cât și realizarea de parteneriate cu societăți și operatori din domeniu, în scopul preluării și angajării acestora. Prin acest proiect ne propunem și realizarea unui parc IT în județul Vâlcea.

Vom realiza lucrări de consolidare și reabilitare energetică a Școlii Profesionale Speciale Bistrița, județul Vâlcea. Prin proiect se propun lucrări de reabilitare termică și consolidare a celor patru corpuri de clădiri, recompartimentări și dotări.

Vom dezvolta învățământul profesional, în vederea incluziunii pe piața muncii, prin stabilirea unui parteneriat între școlile profesionale și operatorii economici (învățământul dual).

TINERET ȘI SPORT: „Am susținut și vom susține, în continuare, sportul vâlcean!”

Am contribuit decisiv la reînvierea unei tradiții de zeci de ani în handbalul românesc. Din anul 2018, Consiliul Județean Vâlcea finanțează substanțial echipa SCM Râmnicu Vâlcea! Am sprijinit, pentru prima dată, în mod direct, fotbalul vâlcean, prin finanțările acordate fiind suportate baremurile de arbitraj și asistența medicală! Am susținut, din bugetul propriu al județului, sportul de performanță în cadrul competițiilor sportive, cât și echipele de fotbal din Liga a III-a.

Am organizat evenimente de recunoaștere, pentru sportivii vâlceni cu rezultate deosebite obținute la competițiile naționale, europene sau mondiale, precum „Gala Fotbalului Vâlcean” și „Gala Sportului Vâlcean”.

În viitor, vom achiziționa o suprafaţă de teren, în proximitatea Municipiul Râmnicu Vâlcea, pe care vom amenaja o bază sportivă cu terenuri pentru fotbal, tenis, atletism, în care, sportivii şi antrenorii vor avea acces gratuit.

Vom achiziționa echipamente sportive și truse medicale pentru toate echipele de fotbal din județ.

Vom reînființa echipa de fotbal a județului Vâlcea.

Credem în tineri și în puterea lor și am demarat procesul de constituire a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret!

Realizări importante și în ADMINISTRAȚIE

Am dezvoltat un sistem unitar și sustenabil de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al altor 12 instituții publice din subordinea sa, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari. Implementăm digitalizarea activităților Consiliului Județean Vâlcea și vom crea facilități de acces online la serviciile pe care le oferim cetățenilor.

