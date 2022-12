Editura Antim Ivireanul – singura din județul Vâlcea invitată la Târgul de Carte Gaudeamus, din București

Email the Author

În perioada 7-11 decembrie 2022, în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo din București, se va desfășura ediția cu numărul 29 a prestigiosului Târg de Carte Gaudeamus. Evenimentul cultural, mult apreciat de către iubitorii de lectură din țara noastră (și nu numai de aici), este organizat de Radio România. Programul târgului va fi zilnic, între orele 10.00 – 20.00. Accesul publicului va fi permis în mod gratuit. Așa cum s-a întâmplat și la unele ediții anterioare, singura editură din județul Vâlcea invitată la Târgul de Carte Gaudeamus din București este Editura Antim Ivireanul din Râmnicu Vâlcea (director, Ioan Barbu). Editura face parte din ADEPC – Asociația Difuzorilor și Editorilor – Patronat al Cărții (președintă, Lucia Ovezea) și, pentru această ediție a Târgului de carte, are repartizat un stand de 20 mp.

