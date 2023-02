E oficial:

SCHIMBĂRI NEAȘTEPTATE în învățământul militar. Se intră cu media de la Bacalaureat!

Centrul Militar Județean Vâlcea informează că, în anul școlar 2023-2024, admiterea la școlile militare postliceale se face doar pe baza mediei de la examenul de bacalaureat. Este vorba despre dispoziția nr. 3 din 16.02.2023, cea care stabilește cum se va desfășura admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri, în anul de învățământ 2023-2024.

„Articolul 1 din dispoziția de mai sus stabilește că, în anul de învățământ 2023-2024, admiterea în învățământul postliceal militar se realizează pe baza mediei obținute la examenul național de bacalaureat, în funcție de opțiunile exprimate în cererea de înscriere și de rezultatele selecției, în limita numărului de locuri aprobat pentru fiecare armă sau serviciu și specialitate militară, atât pentru Ministerul Apărării Naționale, cât și pentru celelalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitatea națională”, anunță sursa citată.

Conform documentului, admiterea se organizează pentru următoarele tipuri de programe: studii postliceale cu durata de doi ani, pentru formarea inițială a maiștrilor militari în activitate; studii postliceale cu durata de un an, pentru formarea inițială a subofițerilor în activitate.

Admiterea are loc la următoarele date: pentru programele de studii postliceale cu durata de un an la 3 august 2023; pentru programele de studii postliceale cu durata de doi ani la 9 august 2023.

Dacă nu sunt ocupate locurile scoase la concurs, atunci școlile postliceale militare pot organiza și a doua sesiune de admitere, la de 31 august 2023, pentru ambele programe de studii postliceale.

„Candidații sunt ierarhizați în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere și a opțiunilor acestora exprimate în cererea de înscriere”, stabilește art. 10 alin. (2).

Departajarea candidaților care au medii de admitere egale se realizează astfel: a) nota obținută la proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat; b) nota obținută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat; c) nota obținută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat.

Conform CMJ Vâlcea, unităţile de învăţământ postliceal militar (studii postliceale) sunt:

• Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Pitești, județul Argeș;

• Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Boboc, județul Buzău;

• Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, Constanța;

• Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, Sibiu;

• Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică „Gheorghe Lazăr”, Chitila, județul Ilfov.