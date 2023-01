Email the Author

• mitropolitul Olteniei i-a trimis tot anul pe Ioaniche și ceilalți călugări la Mănăstirea Bistrița Vineri, 19 ianuarie 2023, adică exact în ziua în care drumul către Mănăstirea Frăsinei era distrus de stihiile Cerului, Mitropolia Olteniei a trasat oficial că exilul călugărilor conduși de Ioaniche va dura, cel puțin, pe întreaga durată a acestui an! Grupul călugărilor va fi prezent câte un singur sfârșit de săptămână lunar în Costești, la Mănăstirea Bistrița. „Consiliul Duhovnicesc a hotărât ca duhovnicii obştii monahale din Frăsinei (arhim. Ioanichie Popescu, arhim. Ioachim Popa, ierom. Ilarion Dulca și ierom. Victorin Șerban) să meargă la Sfânta Mănăstire Bistriţa Vâlceană, pentru a săvârşi acolo Tainele Sfintei Spovedanii, Sfintei Împărtăşanii şi Sfântului Maslu, precum și rugăciuni de dezlegare, după următoarul program lunar, în anul 2023: 3-4 Februarie, 9-10 Martie, 7-8 Aprilie, 4-5 Mai, 16-17 Iunie, 14-15 Iulie, 4-5 August, 1-2 Septembrie, 6-7 Octombrie, 17-18 Noiembrie, 15-16 Decembrie” , a anunțat Mitropolia Olteniei.

