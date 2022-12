DUMITRU CHISALOM A PLECAT spre o lume mai bună. Condoleanțe familiei îndoliate

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Consilierul județean Dumitru CHISALOM a decedat duminică, 18 decembrie 2022. Mai mulți lideri politici din județul nostru (indiferent de apartenența politică) au transmis mesaje de condoleanțe. Dumnezeu să îl odihnească în pace! „Nu există cuvinte. Este dureros să scriu așa ceva despre un om bun, un prieten deosebit. A plecat dintre noi Dumitru (Miron) Chisalom! Am pierdut un mare om! Drum bun între îngeri, Miroane! Condoleanțe familiei si celor care l-au cunoscut! Dumnezeu să îl odihnească în pace!” – Constantin RĂDULESCU, președinte Consiliul Județean Vâlcea. „A plecat, nedrept și mult prea repede spre veșnicie, un coleg și un om extraordinar, Dumitru (Miron) Chisalom. Dumnezeu să îl odihnească! Condoleanțe familiei!” – Florian MARIN, vicepreședinte Consiliul Județean Vâlcea. „Din păcate, am pierdut un om deosebit, un coleg consilier județean de toată cinstea. Miron Chisalom Dumitru a plecat la ceruri mult prea devreme! În numele grupului de consilieri județeni ai PNL Vâlcea, transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!” – Victor POPESCU, consilier județean liberal.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.