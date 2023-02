DRUMUL SPRE MORMÂNTUL lui Matei Basarab, pe agenda Consiliului Județean Vâlcea

Email the Author

Corespondenți Curierul de Vâlcea

• Drumul Județean 646 are o lungime de 40 kilometri despre care autoritățile recunosc că se prezintă în „stare rea” Aleșii Vâlcii se întorc la muncă miercuri, 8 februarie 2023, pentru o ședință extraordinară al cărui cap de afiș este megainvestiția generic intitulată „Drumul mănăstirilor”. Iată ordinea de zi: 1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 27 ianuarie 2023; 2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 6 din 27 ianuarie 2023; 3.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, pe anul 2023; 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijinirea UAT Județul Vâlcea în elaborarea documentației tehnico – economice faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții Modernizare 646 Băbeni (DN 64) Băluțoaia – Mănăilești – Genuneni – Folești – Dumbrăvești – Foleștii de Sus – Tomșani – Costești – Mănăstirea Bistrița – Mănăstirea Arnota, județul Vâlcea” si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia.

