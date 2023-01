DOUĂ SOCIETĂȚI ROMÂNEȘTI au depus oferte pentru realizarea studiului de prefezabilitate al drumului care va lega Râmnicul de autostradă

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

În data de 3 noiembrie 2022, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis către SICAP documentația în baza căreia se va realiza studiul de prefezabilitate pentru drumul expres care va lega municipiul Râmnicu Vâlcea de viitoarea autostradă Pitești-Sibiu. Recent, CNAIR S.A. a anunțat, printr-un comunicat oficial de presă, că, la închiderea perioadei de depunere a ofertelor pentru realizarea respectivului studiu de prefezabilitate, erau înscriși doi ofertanți. Este vorba despre Like Consulting SRL și TQM Management SRL, ambele firme românești care sunt specializate în consultanță și proiectare pentru infrastructura rutieră. „Urmează să se finalizeze procedura de atribuire prevăzută de lege și să fie întocmit studiul propriu-zis într-o perioadă de opt luni de la încheierea contractului. După ce CNAIR S.A. va valida proiectul de prefezabilitate, compania va încredința către SICAP documentația pentru atribuire prin licitație publică a proiectului de fezabilitate. Perseverența de care dau dovadă în fiecare zi reprezentanții liberali ai cetățenilor vâlceni în Consiliul Județean și în Parlament este confirmată de astfel de măsuri luate în beneficiul fiecăruia dintre noi. Îi asigurăm pe vâlceni că vom urmări în continuare realizarea acestui proiect și vom lucra cu hotărâre în beneficiul comunității noastre prin realizarea proiectelor de interes public” , ne-au anunțat reprezentanții Filialei Vâlcea a Partidului Național Liberal cu privire la acest subiect.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții ianuarie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « dec.