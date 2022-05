Două săptămâni în necunoscut

Dokuz Eylul Koleji, școala din Izmir, Turcia, care timp de două săptămâni a arătat celor 17 elevi și celor două cadre didactice de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, cum este viața într-o școală privată și care sunt diferențele dintre sistemele de învățământ.

Trecând pragul imenselor porți de la DEK, am fost plăcut surprinși de căldura și generozitatea cu care am fost întâmpinați încă din primele momente. Deși prima zi a fost una de acomodare, în care s-au prezentat școlile, țările, cât și persoanele implicate în desfășurarea proiectului, nu am ezitat să punem întrebări și să socializăm cu tinerii ce aveau să petreacă următoarele două săptămâni alături de noi, ca și cum ne-am fi știut de o viață.

Cantina este locul unde în fiecare zi, indiferent de activitățile avute, socializarea era ca la ea acasă, primind de fiecare dată invitații din partea elevilor de la DEK pentru a ne alătura lor. După ce prânzul era luat, discuțiile se continuau în cafeneaua școlii, unde nu de puține ori s-a putut asculta muzică românească.

Informalul era complementar cu formalul și în cadrul orelor de curs, unde elevii de la C.N.I. „Matei Basarab” au putut participa la ore precum matematică, informatică, fizică, biologie și nu numai, iar eu, elevă la profil pedagogic, am putut observa cum se clădesc primii pași în educația micuților de la Dokuz Eylul.

Activitățile sportive, jocurile în echipa și treasure hunt-ul au reprezentat și ele puncte importante în experiența turcească, fiind coordonate de preferatul tuturor, Peater Beacock. Ecologizarea a fost, de asemenea, bifată pe lista noastră cu activități interesante pe care am avut ocazia să le încercăm. Izmirul și împrejurimile nu au rămas nici ele nedescoperite, având ocazia să vizităm locuri precum: Casa Fecioarei Maria, Efes, Pergamo, The Clock Tower.

Data de 23 aprilie reprezintă pentru Turcia „Ziua Națională a copilului”, iar pentru noi a reprezentat o întreagă dimineață în care ne-am putut bucura de un spectacol plin de dansuri, cântece și scenete, puse în scenă pentru părinții dornici să-și vadă copiii strălucind.

În schimbul nostru cultural ne-am putut bucura și de o plimbare pe Bosfor, în superbul oraș turcesc, Istanbul, dar și de unicul peisaj din Veliko Tărnovo, Bulgaria, toate acestea făcând ca experiența proiectului Erasmus+ să fie una completă și inedită, așa cum am căzut cu toții de acord la finalizarea mobilității.

„Acest proiect mi-a deschis multe oportunitati pentru viitor prin experiențele trăite la DEK alături de colegii și prietenii mei. M-am dezvoltat foarte mult pe plan personal, încercând lucruri noi și învățând despre o nouă cultură. Acum, după finalizarea mobilității, pot afirma că acest proiect Erasmus+ a fost unul reușit în totalitate, reprezentând o experiență unică, pe care nu o voi putea uita niciodată.” (Sebastian Stancă, elev clasa a X-a, Științele Naturii).

„Într-adevăr, Turcia este o țară ce are multe de oferit prin cultură, peisaje și istorie, dar persoanele implicate în proiect sunt cele ce au dat valoare cu adevărat Erasmului. Noi și elevii de la DEK am fost dornici să socializăm și să ne cunoaștem cât mai bine. Cea ce am și făcut și încă o facem. De aceea ne-a fost ușor să găsim lucruri în comun, cum ar fi interese și hobby-uri. De când m-am întors în România am continuat să vorbesc cu fetele din Turcia, în special despre școlile noastre. Am fost o turistă prin orașele turcești și prin liceul DEK, dar pe lângă acestea am învățat și să cooperez cu elevii și profesorii din școala mea, să mă descurc și orientez într-o țară străină și am văzut ce înseamnă să fii plecată două săptămâni de acasă, lucru ce sunt sigură că mă va ajuta mult în viitor.” (Mara Ciucă, elevă clasa a XI-a, mate-info).

„Proiectul a fost o experiență unică pentru mine, mai ales fiindcă a fost prima mea vizită în Turcia. Școala gazdă a avut activități versificate, care ne-au ținut în priza constant, iar copiii care au fost buddy-urile noastre au fost foarte calzi, primitori. Sper că o să mai ajung la DEK! Mai ales la «The Koff» și cantina lor.” (Sorina Mateescu, eleva clasa a X-a Științe Sociale).

Deși nu îți poți da seama cu adevărat de valoarea proiectelor Erasmus+ decât după ce cochetezi cu ele, sper ca mica frântură de text ce tocmai v-a trecut prin fața ochilor să vă facă să simțiți ceea ce am simțit și noi în cele două săptămâni de aventură: teama pentru necunoscut, bucuria că am înfruntat necunoscutul, curiozitatea, prietenia, învățarea, entuziasmul și experiența unei școli private, care ne va rămâne pentru totdeauna în suflete.

• Romina BĂLAȘA, elevă clasa a XI-a, profil pedagogic