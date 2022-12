„DONEAZĂ SÂNGE, FII EROU!” – Campanie națională care se desfășoară și la Vâlcea

Email the Author

Zilele acestea am aflat informații despre o campanie națională de donare de sânge care se desfășoară și în Vâlcea. Aceasta este intitulată „Donează sânge, fii erou!” și are ca scop conștientizarea cetățenilor cu privire la importanța donării de sânge, în primul rând pentru a ajuta semenii aflați în dificultate, dar și ca acțiune care contribuie la menținerea sănătății persoanei donatoare. Persoanele care nu suferă de boli cronice, au vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, au o greutate optimă (peste 50 de kilograme), nu au alergii severe și nu au suferit intervenții medicale majore în ultimele șase luni și, mai ales, doresc să doneze sânge, sunt așteptate la Centrul de Transfuzie Sanguină Vâlcea până în data de 9 decembrie 2022 (inclusiv) în intervalul orar 07.30 – 13.00. Pentru cei care nu au aflat, reamintim că, în prezent, Centrul de Transfuzie Sanguină Vâlcea funcționează pe strada Calea lui Traian din Râmnicu Vâlcea, la numărul 138 (în clădirea în care, până anul trecut, a funcționat „Policlinica cu plată”). În context mai este de menționat și faptul că persoanele care donează voluntar sânge primesc bonuri de masă în valoare de 67 de lei/persoană, o zi liberă de la locul de muncă / de la unitatea de învățământ și reducere de 50% la abonamentele pentru mijloacele de transport în comun. „Voluntarii proiectului nostru vor fi prezenți la Centrul de Transfuzie Sanguină Vâlcea între orele 07.30 – 13.00, asistând personalul și oferind premii pentru donatori. Lipsa de sânge este o importantă problemă cu care se confruntă sistemul medical din România, întrucât nu există substitut pentru sânge. Transfuziile sanguine sunt esențiale pentru pacienții care suferă de boli precum anemii severe, politraumatisme sau diferite forme de cancer. Prin campania noastră ne propunem să promovăm donarea de sânge în Vâlcea și să contribuim la ameliorarea acestei probleme de sănătate publică. Invităm, astfel, toți donatorii să facă cel mai frumos cadou și să doneze sânge” , au anunțat voluntarii echipei „Donează sânge, fii erou!” .

