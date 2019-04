Din data de 1 aprilie au crescut alocațiile copiilor!

„Majorarea alocaţiilor pentru copii intră în vigoare de luni, 1 aprilie, iar plata aferentă lunii aprilie se va face în mai. Noile valori sunt de 150 lei, respectiv 300 de lei. Drepturile aferente lunii aprilie se plătesc din mai”, ne-a transmis, de la București, deputatul Vasile Cocoș. Ordonanţa de urgenţă privind majorarea alocaţiilor copiilor a fost adoptată în februarie de Guvern însă, pentru a putea plăti sumele, era nevoie ca preşedintele României să promulge Legea bugetului de stat. „Ca urmare a deciziei Parlamentului României de suplimentare a bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale cu suma de 2,13 miliarde lei, în vederea majorării alocaţiilor de stat prin Legea bugetului pe 2019, Ministerul Muncii a întocmit proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care a fost aprobat în Guvern. Prin acest proiect am modificat Legea 61/1993 şi Legea 448/2006. Ordonanţa a fost adoptată dar, pentru a putea face plata alocaţiilor, era nevoie ca preşedintele Iohannis să promulge legea bugetului de stat. Totuşi, pentru a nu ajunge să fim puşi în imposibilitatea de a aplica această ordonanţa şi pentru a nu încălca Legea finanţelor publice, am modificat Ordonanţa pe articolul II şi am spus că va intra în vigoare începând cu drepturile aferente datei de 1 a lunii următoare celei la care se promulga Legea bugetului de stat”, a explicat Cocoș.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat pe 15 martie decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2019. În februarie 2019 au beneficiat de alocaţie de stat 3.633.782 copii. Cei mai mulţi beneficiari erau înregistraţi în Bucureşti – 330.676 şi în judeţele Iaşi – 180.699, Suceava – 137.451 şi Bacău – 130.585.conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.