Din 9 ianuarie,

UN VÂLCEAN PROTESTEAZĂ ÎN FIECARE DIMINEAȚĂ pe treptele Tribunalului

• Păun Virgil se încăpățânează să vină zilnic la ora 9.00 și să se ridice împotriva amenzilor primite în pandemie

De aproape două săptămâni, diminețile justiției vâlcene aparțin unui bărbat între două vârste care protestează cu o pancartă pe treptele din fața Tribunalului Râmnicu Vâlcea împotriva amenzilor pe care le-a adunat în anii pandemiei.

„Mă numesc Păun Virgil, locuiesc în Râmnicu Vâlcea, și sunt aici pentru anii în care am fost obligați să purtăm o aiureală de mască, un abuz, în baza unei legi valabile 30 zile. E un protest autorizat, înregistrat la primărie din data de 9 ianuarie 2023. Am mai fost sfătuit și de niște băieți de la jandarmi ce am de făcut ca să nu am probleme cu ei și ei cu mine… Eu sunt aici în fiecare dimineață, de la orele 9.00, pentru că de anul trecut am început să tot primesc citații de la Tribunal cum că Primăria ar vrea să-și recupereze banii din foarte multele, nenumăratele amenzi pe care le-am primit în pandemie pentru că eu n-am purtat niciodată mască și am fost amendat cam de fiecare dată când mergeam să-mi cumpăr mâncare. Intenționez să continui protestul meu și sper că și alți vâlceni care au primit amenzi aiurea, cum s-a întâmplat și cu mine, să mi se alăture împotriva acestor abuzuri”.

PRECIZARE IMPORTANTĂ: Ziarul nostru nu își asumă veridicitatea spuselor lui Virgil Păun și a afirmațiilor pe care el le-a scris pe pancartă. Ziarul nostru doar a prezentat situația ca atare, pentru informarea opiniei publice.