Dialoguri tinerești la Centrul EUROPE DIRECT Vâlcea

2022 fiind „Anul European al Tineretului”, ne-a făcut mare plăcere să descoperim tineri vâlceni de valoare care, după experiențe europene și/sau internaționale de studii și de viață, au decis să-și pună amprenta profesională și personală în construirea unei Românii europene, mai bună și mai frumoasă. Astfel, în data de 13 decembrie 2022, de la ora 14.30, ONLINE, s-a desfășurat evenimentul organizat de Centrul EUROPE DIRECT Vâlcea – Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” – „It’s time for Europe” , dedicat Anului European al Tineretului. Invitata, Ana Maria Stan, diplomat inginer fizician, cu un master în nanoștiințe în Spania, a vorbit despre experiența sa europeană, atât din perspectiva studiilor, cât și din cea a ocupării ulterioare a unui loc de muncă. A insistat asupra motivației sale puternice de a produce o schimbare aici, acasă, ce a determinat-o să revină în Vâlcea și să-și valorifice experiența europeană în scopul dezvoltării comunității locale. A fost o întâlnire cu urmări pozitive în sufletele celor prezenți, un dialog matur, fără resentimente despre condiția de român „M-am întors în România pentru că România este ACASĂ” . De asemenea, din punctul de vedere al studiilor și a activității pe care o vor desfășura după această perioadă, tinerii au fost sfătuiți și încurajați să facă ceea ce le face plăcere. Au participat voluntarii Centrului EUROPE DIRECT Vâlcea, dar și opt elevi, reprezentanți ai C.N.I. M.B., în calitate de ambasadori juniori EPAS ai Colegiului Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, partener al ED Vâlcea, care candidează pentru obținerea titlului de „Școală-ambasador a Parlamentului European în România”.

