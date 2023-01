DEPUTATUL EUGEN NEAȚĂ pregătește o inițiativă legislativă care să vină în sprijinul meșterilor ceramiști

Email the Author

În final, Eugen Neață a creionat și principalele nemulțumiri ale meșterilor olari, pe care va încerca să le remedieze printr-o viitoare lege. „Am reținut din discuția cu primarul Nicolae Sărdărescu că meșterii tradiționali au nemulțumiri în privința procesului de atestare în meseriile lor, în legătură cu recunoașterea profesiei lor și multe altele legate de participarea la târguri și expoziții sau referitoare la instituțiile și la forurile care îi reprezintă în diverse situații publice aici și peste hotarele României. Am convenit ca întâlnirea într-un grup mai larg de dezbatere și de informare reciprocă să aibă loc cât mai curând pentru a pregăti inițiativa mea legislativă până la revenirea în băncile din Parlamentul României” , a concluzionat reprezentantul județului nostru în Parlamentul României după vizita de joi, 12 ianuarie 2023, în capitala ceramicii românești.

„Am fost la Horezu pentru a răspunde dorinței meșterilor tradiționali de aici de a mă implica în redactarea și în susținerea legii de care au nevoie. Cu toții știu activitatea mea legislativă pentru că zona lor de activitate beneficiază deja de două dintre inițiativele mele mai vechi. Este vorba despre legea care facilitează investițiile în turismul montan și despre supranumita «Lege Eugen Neață», destinată protecției persoanelor care au fost expuse mai mult de trei decenii la poluarea remanentă din zonele puternic industrializate. Oamenii din Horezu cunosc beneficiile acestor norme legislative pe care le-am inițiat și își doresc să formulez o nouă lege care să-i ajute să-și deruleze activitatea de meșteri tradiționali și să-și protejeze interesele legate de această producție. Am convenit cu primarul Nicolae Sărdărescu să ne întâlnim cât mai curând într-un grup lărgit, la care să participe cât mai mulți dintre cei implicați. Este pasul cel mai important pe care l-am făcut la începutul documentării cu care am pornit toate proiectele de succes din Parlamentul României. Documentarea mă ajută să înțeleg domeniul de activitate și să-mi clarific obiectivele pe care le urmăresc oamenii care au nevoie de legile inițiate de mine” , a mai precizat Eugen Neață.

