DEPUTATUL CAZAN ȘI COLEGII LIBERALI, ajutoare ale lui Moș Nicolae pentru mai mulți copii din județ

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

More Stories From Eveniment

În ajun de Moș Nicolae, o echipă a liberalilor vâlceni a fost prezentă în comuna Costești, unde a oferit, mai multor copii, cadouri constând în dulciuri, fructe și alte produse specifice acestei perioade. Astfel, Laurențiu Cazan – deputat, Claudia Banu – senator, alături de reprezentanții liberali din comuna Costești au vizitat mai multe familii cu copii. Micuții au fost foarte bucuroși că au fost vizitați pe neașteptate de ajutoarele Moșului, chiar cu o zi înainte, bucuria lor aducând bucurii și mai mari în sufletele adulților care le-au fost alături. „Moș Nicolae a ajuns la Costești, iar noi am fost ajutoarele lui! Alături de doamna senator Mihaela Banu, domnul viceprimar Vasile Borăscu, doamna președinte OFL Costești Claudia Pârvulescu, împreună cu echipa sa și doamna Alina Tirlea, am reușit să aducem zâmbetul pe buze câtorva zeci de copii din comună, de Moș Nicolae. Zâmbetele lor mi-au amintit de perioada când și eu îl așteptam pe Moșu’, care a venit și la mine astăzi, cadoul fiind bucuria văzută în ochii acestor minunați copii” , a declarat Laurențiu Cazan, deputat liberal de Vâlcea.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.