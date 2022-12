DEPUTATUL CAZAN, în teritoriu de Ziua Națională a România

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Joi, pe 1 decembrie 2022, cu prilejul festivităților și momentelor omagiale organizate în localități din județul nostru, mai multe oficialități locale și județene au fost prezente în mijlocul vâlcenilor. Printre cei care au ales să marcheze în acest mod semnificația unui moment cu atât de multă importanță pentru români s-a aflat deputatul Laurențiu Cazan. Parlamentarul liberal a fost prezent în mai multe localități din județul nostru, în orașele Râmnicu Vâlcea, Băile Govora și Berbești, acolo unde autoritățile locale (în colaborare cu alți parteneri) au organizat momente specifice pentru marcarea împlinirii a 104 ani de la înfăptuirea Marii Uniri. „Cred că iubirea de țară nu poate fi exprimată în cuvinte, oricât de înălțătoare ar fi acestea. Pot spune însă că nu îmi imaginez o versiune a mea care să nu fie român. Am fost prezent la Râmnicu Vâlcea, Govora și Berbești, acolo unde au avut loc ceremonii care marchează 104 ani de România, așa cum o cunoaștem astăzi. La mulți ani, dragi români!” , a declarat deputatul Laurențiu Cazan.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.