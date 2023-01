DEPUTATUL CAZAN: „24 ianuarie, un moment de referință în istoria țării noastre”

Email the Author

Prezent la festivitatea care s-a desfășurat marți, 24 ianuarie 2023, pe platoul din fața Prefecturii Vâlcea, cu prilejul împlinirii a 164 de ani de la înfăptuirea unirii Principatelor Române, deputatul Laurențiu Cazan a reiterat importanța acestui act istoric pentru români. Reprezentantul județului nostru în Parlamentul României a precizat că, pentru realizarea unirii dintre românii care până atunci trăiau în cele două principate, au fost importante credințele și valorile foarte asemănătoare, aproape identice pe care aceștia le aveau. „Data de 24 ianuarie a fost și rămâne un moment de referință în istoria țării noastre. Românii din Țara Valahiei și cea a Moldovei au fost uniți sub aceleași credințe, valori și tricolor, actul istoric al unirii venind în mod firesc. Trăiască România!” , a declarat deputatul liberal Laurențiu Cazan.

