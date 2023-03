DEPUTATUL BUICAN A ANUNȚAT că s-a încheiat procedura pentru desemnarea firmei care va realiza studiul de prefezabilitate a drumului ce va lega Râmnicul de autostradă

Email the Author

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR S.A) anunță, printr-un comunicat oficial, că s-a încheiat procesul de evaluare a ofertelor privind elaborarea studiului de prefezabilitate a drumului expres GĂNEASA (DX12) – RÂMNICU VÂLCEA – TIGVENI (A1), drum care va conecta municipiul Râmnicu Vâlcea cu autostrada Pitești – Sibiu. La încheierea acestei evaluări, câștigătorul este S.C. TQM MANAGEMENT SRL, firmă specializată în proiectarea și oferirea de consultanță în infrastructura rutieră, cu preţul de 1.199.978,55 lei fără T.V.A. „Semnarea finală a contractului de achiziție publică se va face doar după ce se va încheia perioada pentru depunerea eventualelor contestații și analizarea lor. Câștigătorul licitației are la dispoziție opt luni pentru proiectarea studiului, după cum precizează CNAIR. Constatăm astăzi că perseverența reprezentanților liberali ai județului a dat roade și îi asigurăm pe cetățeni că vom urmări în continuare realizarea acestui proiect de infrastructură. Conducerea Filialei PNL Vâlcea și reprezentanții parlamentari și locali ai cetățenilor se angajează să susțină în continuare toate inițiativele benefice pentru județul nostru și cetățenii săi” , a declarat deputatul Cristian Buican, președintele PNL Vâlcea.

