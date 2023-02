DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI la Școala Militară de la Drăgășani

Email the Author

Pentru cei 350 de elevi ai Școlii Militare de la Drăgășani sărbătoarea Dragobetelui a adus un plus de emoție, odată cu rostirea Jurământului Militar, a legământului de credință față de țară. Ceremonialul s-a desfășurat în prezența secretarului de stat – Romeo Simionescu, a secretarului general adjunct – Ion Stoica, a colonelului Gheorghe Marian Brâncoveanu – adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române și a prefectului județului Vâlcea – Mihai Oprea. La eveniment au fost prezenți conducători ai unor instituții ale Ministerului Afacerilor Interne, foști comandanți, reprezentanți ai societății civile, părinți și rude ale elevilor. „Tinerii care au depus jurământul, între care se află și 39 de fete, au început perioada de pregătire în școală la sfârșitul lunii trecute, iar de săptămâna viitoare vor efectua pregătire practică în unitățile din teritoriu. Activitățile de pregătire teoretică vor alterna cu stagiile de practică, pentru a se realiza o cât mai eficientă adaptare a elevilor la specificul misiunilor viitoare. La sfârșitul lunii noiembrie 2023 ei vor susține examenul de absolvire, vor primi gradul de sergent-major și vor fi repartizați, în ordinea mediilor, în unitățile operative” , ne-a informat comandantul Școlii Militare de Jandarmi de la Drăgășani, general de brigadă Marian Zamfir.

