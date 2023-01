Email the Author

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

• 10% din cele aproape 110 milioane de țigarete de contrabandă care au fost confiscate în 2022, în valoare de peste 73 de milioane de lei, au fost capturate în județul nostru • doar județe de hotar precum Constanța și Giurgiu întrec Vâlcea la capitolul «capturi» Aproape jumătate (44%) din totalul capturilor de contrabandă din anul 2022 s-a înregistrat la granițele de sud ale țării, în județele Constanța, Giurgiu și Vâlcea, potrivit site-ul www.stopcontrabanda.ro , singurul centralizator în timp real al capturilor de ţigarete de contrabandă de pe teritoriul României. „În anul 2022, cel mai mare volum de țigarete de contrabandă capturate a fost înregistrat în județele Constanța (peste 15,6 milioane de țigarete), Giurgiu (peste 13,7 milioane de țigarete) și Vâlcea (aproape 11,2 milioane de țigarete), capturile reținute în aceste județe reprezentând 44% din totalul volumului înregistrat anul trecut pe teritoriul României. Traficul ilicit a păstrat un nivel ridicat și la granițele de nord ale țării, cu circa 42% din capturi realizate în această zonă (38,5 milioane de țigarete). Autoritățile au identificat în 2022 noi metode de introducere ilegală a țigaretelor contrafăcute în țară: în luna decembrie a anului trecut, o persoană a încercat să introducă în Romania peste 8.000 de pachete de țigări de contrabandă făcând uz de calitatea falsă de diplomat. Volume semnificative de țigări de contrabandă au fost descoperite în rezervorul, aripa sau podeaua mai multor autoturisme care încercau să treacă ilegal granițele. Traficul ilicit a proliferat și pe rutele aeriene în 2022. Capturi semnificative au fost înregistrate în aeroporturi, autoritățile reținând de-a lungul anului mai multe persoane care încercau să tranziteze granițele cu volume semnificative de țigări. De asemenea, potrivit datelor autorităților, în 2022 au fost capturate cantități semnificative de tutun neprelucrat, cea mai mare cantitate de tutun fiind confiscată de ANAF în luna mai: 10.260 kg de tutun brut, importat scriptic din Indonezia. Anul trecut au fost descoperite și confiscate peste 50 de tone de tutun (brut, pentru narghilea sau tutun descoperit în fabricile ilegale). Cantitatea este aproape dublă față de 2021, când au fost confiscate aproximativ 30 de tone de tutun. Mai mult de 21,8% din țigările găsite la consumatori în momentul interviurilor din cercetarea de piață au fost contrafăcute, înregistrând cel mai mare nivel al țigărilor contrafăcute în piața ilicită din ultimii 10 ani. România are cel mai ridicat nivel al contrabandei cu țigarete din Europa de Est, una din cauze fiind cei 2.000 de km de graniță cu țări non-UE, în care prețul tutunului poate fi de până la trei ori mai mic. Traficul ilicit de țigări prejudiciază anual statul român cu aproximativ două miliarde de lei, ceea ce reprezintă contravaloarea a 667 km de drum național modernizați. Fiecare container de țigări ilegale înseamnă un milion de euro profit pentru rețelele de contrabandă. Date ale Interpol arată că traficul ilicit de țigări este un catalizator pentru traficul de droguri, arme, persoane și chiar activități teroriste. În 2021, majoritatea capturilor raportate la nivel global au fost de țigarete – 50,5%”, arată sursa menționată.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri