DACĂ TE-AI URCAT BĂUT SAU DROGAT LA VOLAN și ai comis un accident mortal, mergi direct la pușcărie

• senatorii vor să înăsprească pedepsele pentru infracţiunile de conducere fără permis și conducere sub influenţa alcoolului/ a drogurilor

Statisticile arată că pe şoselele din România se produc cele mai multe accidente grave din Europa. În medie, în fiecare zi a anului trecut s-au produs 13 accidente rutiere grave în care și-au pierdut viața cinci persoane şi au fost rănite grav zece. Drept urmare, așa cum și reprezentanți ai societății civile au solicitat, se impunea ca parlamentarii să înăsprească pedepsele pentru cei care comit accidente grave, și mai ales pentru cei care comit infracţiuni de conducere fără permis și conducere sub influenţa alcoolului.

Claudia Banu a votat pentru înăsprirea pedepselor

Un punct de vedere cu privire la acest demers legislativ ne-a fost prezentat de către Claudia Banu, senator liberal de Vâlcea.

„Am votat favorabil pentru modificările Codului Penal astfel încât şoferul care cumulează mai multe infracţiuni să primească, fără echivoc, pedeapsă cu executare. O parte semnificativă a accidentelor grave de circulaţie soldate cu victime decedate o reprezintă cazurile de ucidere din culpă în concurs cu infracţiunea de conducere fără permis sau cu cea de conducere sub influenţa alcoolului. Practica instanţelor de judecată de a soluţiona astfel de cazuri prin hotărâri definitive şi irevocabile de suspendare a executării pedepsei sub supraveghere a intrat în atenţia opiniei publice, atitudinea generală fiind că sancţiunea aplicată este considerată prea blândă în raport cu gravitatea faptelor și tragedia provocată”, a declarat Claudia Banu.

„Astfel, modificările aduse Codului penal prevăd ca şoferii drogaţi, în stare de ebrietate sau fără permis care au generat un accident rutier mortal să fie pedepsiţi cu închisoarea. Prin această inițiativă ne dorim crearea premiselor reducerii incidenţei accidentelor rutiere soldate cu ucidere din culpă în concurs cu infracţiunea de conducere fără permis sau cu cea de conducere sub influenţa alcoolului ori a substanţelor psiho-active și să determine schimbarea atitudinii conducătorilor auto. Cei interesați de detaliile acestui proiect trebuie să știe că votul final va fi dat la Camera Deputaților”, a mai precizat reprezentanta județului nostru în Parlamentul României.