DACĂ EȘTI DROGAT, BĂUT ȘI AI PERMISUL SUSPENDAT poți să mai conduci mașina? Un râmnicean a demonstrat că se poate

Angajații Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea au depistat și reținut pentru 24 de ore, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, un bărbat din municipiu. Acesta este acuzat că a comis mai multe infracțiuni rutiere.

„În seara de 14 decembrie 2021, polițiștii au oprit pentru control, în Râmnicu Vâlcea, un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 29 de ani. În urma verificărilor, s-a constatat că tânărul se afla sub influența substanțelor psihoactive și avea dreptul de a conduce suspendat. De asemenea, el avea o alcoolemie de 0,29 mg/l de alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive și conducere fără permis. Cercetările sunt continuate de procurori și polițiști în cadrul dosarului penal”, ne-au anunțat angajații IPJ Vâlcea.

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea