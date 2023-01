„CURIERUL DE VÂLCEA”, la vârsta christică: 33 de ani

Duminică, 22 ianuarie, ziarul nostru de suflet și de mare iubire, „Curierul de Vâlcea”, împlinește vârsta christică: 33 de ani. O vârstă scăldată în lumina adevărului, conform devizei sale „Orice adevăr merită citit!”. De la prima sa ediție și până azi, ziarul nostru a deschis ușile miilor de cititori de 8695 de ori, ducându-le vești noi, unele bune, altele mai puțin bune, propunându-le – nicidecum impunându-le – idei, teme și soluții care, dacă le-au socotit potrivite, au fost preluate, au rodit.

„Curierul de Vâlcea” este primul cotidian independent, cu capital privat din România post-comunistă. De-a lungul celor 33 de ani de existență a fost și rămâne o tribună a adevărului, slujindu-i pe vâlceni cu credință, întreținându-le mândria că fac parte din vechea Țară a lupilor getici, din Oltenia de sub munte, din cel mai frumos județ al României. Am promovat permanent în paginile „Curierului de Vâlcea” statul de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertățile cetățenilor, dreptul la liberul cuvânt și la libera dezvoltare a personalității umane, pluralismul politic reprezintă valori supreme. Prin articolele publicate, ziarul a pledat în spiritul idealurilor de libertate și democrație lansate în decembrie 1989, sub flamura cărora a fost fondat în urmă cu 33 de ani, la 19 ianuarie 1990, prima ediție a sa, cum am precizat mai înainte, luând drumul spre cititori în zorii zilei de 22 ianuarie 1990.

Redacția s-a aplecat asupra lucrurilor bune, a lăudat faptele care au dus, an de an, la dezvoltarea Vâlcii în toate planurile. Am fost, totodată, virulenți față de faptele rele, necruțători cu actele de corupție ale unora, existente nu atât în masa populației, cât mai ales la vârf. Din păcate, corupția este și la ora de față cel mai grav impediment în drumul țării spre civilizație și bunăstare, spre adevărata democrație, care are ca fundament doar arta de a favoriza pe toată lumea.

O problemă la ordinea zilei în media românească: li se reproșează românilor, cu precădere unor conducători din vârful țării sau unor aleși din parlament, un anume spirit de indisciplină, o aplecare (nativă, spun unii) spre anarhie, spre „jocul” de-a legile sau de-a hotărârile de guvern, spre dezordine și chiul, spre favorizarea firmelor străine în detrimentul intereselor poporului român etc. – ceea ce constituie frâne în calea României de a sta cu fruntea sus la masa rezervată statelor civilizate. Astfel de metehne au fost ferm repudiate în paginile cotidianului „Curierul de Vâlcea” și vor fi în viitor. Sigur, democrația prost înțeleasă a favorizat susmenționatele defecte de conștiință şi de comportament, dar nu e mai puțin adevărat că, atunci când românului i s-au creat condițiile unei munci corecte şi răsplătite, el a dat dovada unui muncitor evoluat, prob, onest, harnic şi cu inițiative valoroase, cu nimic mai prejos de colegii lui din țări ale Uniunii Europene. O demonstrează şi milioanele de români care muncesc în străinătate, unde s-au făcut, în marea lor majoritate, cunoscuți, stimați și respectați. Românii care s-au întors acasă au adus cu ei experiența muncii din Occident, cu rigorile ei atât de drastice, dar şi cu împlinirile ei. Ziarul nostru a promovat această experiență, ca o școală în care se pot forma tinerii de azi, conducători ai României de mâine.

Pășind în al 34-lea an de existență, „Curierul de Vâlcea” va merge pe același drum al slujirii adevărului, cinstei, onestității și corectitudinii, respingând minciuna și șantajul, lașitatea, slugărnicia și lipsa de demnitate, spre binele cititorilor săi, al tuturor românilor onești.

LA MULȚI ȘI BUNI ANI, DRAGI VÂLCENI!

LA MULȚI ANI, „CURIERUL DE VÂLCEA”!