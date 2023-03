Cum să alegi un partener de transport sigur pentru compania ta?

Indiferent dacă ai început recent o afacere sau dorești să faci unele schimbări pentru dezvoltarea companiei, un serviciu de curierat de încredere este important pentru expedierea și logistica firmei. Nu numai că partenerul de transport potrivit te poate ajuta să economisești din bugetul afacerii. Furnizorul de servicii de curierat contribuie la fiabilitatea și experiența consumatorilor. Prin urmare, este extrem de important să alegi cu înțelepciune cine va reprezenta afacerea atunci când onorezi comenzile clienților.

Iată câteva sfaturi pentru a alege un partener de transport sigur pentru compania ta:

1. Viteza de livrare

Viteza devine un punct cheie de vânzare, 42% dintre consumatori dorind livrarea în aceeași zi sau în următoarea zi lucrătoare. Uneori, acești clienți sunt dispuși să plătească mai mult pentru un produs în cazul în care poate fi livrat cât mai repede.

Prin urmare, vei dori să alegi un serviciu de curierat care poate oferi transport expres atunci când este necesar, cu livrare în aceeași zi, a doua zi sau peste noapte. Aceste opțiuni sunt foarte bine primite de consumatorii din ziua de astăzi. La Cargus.ro, ai mai multe metode de livrare, în funcție de specificul comenzii, care pot fi îndeplinite până la sfârșitul celei de-a doua zi lucrătoare după plasarea coletului.

2. Posibilitatea de urmărire a comenzii

Doar 30% dintre consumatori evaluează modul de comunicare cu privire la statutul comenzilor lor ca fiind „excelentă”. Aici intervine cât de eficientă este opțiunea de monitorizare a comenzii, de la plasarea pe site și până la livrarea finală.

Urmărirea permite clienților să vadă locul în care se află coletele lor, aducând transparență în procesul de livrare. Atunci când evaluezi serviciile de curierat, asigură-te că înțelegi cum este oferită experiența de urmărire pentru client.

3. Impactul asupra mediului înconjurător

Consumatorii devin din ce în ce mai conștienți de amprenta lor ecologică și, ca atare, fac alegeri mai sustenabile. Iar acest lucru poate fi observat și în tipul de produse comandate din magazinele online.

Dacă dorești să reduci amprenta de carbon și să ai un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, ar trebui să cauți un serviciu de curierat care are deja o cultură sustenabilă și care dispune de strategii de reducere a emisiilor.

De exemplu, firma de curierat Cargus a implementat livrarea la SHIP & GO Lockers pentru a reduce consumul de combustibil și emisiile de dioxid de carbon. În plus, aceste Cargus Lockers funcționează pe baza unor tehnologii sustenabile – sunt prevăzute cu baterii ce au o durată de viață de aproximativ 10 ani.

Vezi care sunt serviciile de curierat pentru companii oferite de Cargus.

4. Costuri de livrare

Cel mai ieftin furnizor de servicii de transport nu este întotdeauna cel mai bun, așa că este înțelept să nu te bazezi doar pe factorul de preț.

Colaborează cu un partener de transport care depune eforturi în găsirea unui preț care funcționează atât pentru compania ta, cât și pentru clienții tăi. Rezultatul optim este un preț suficient de mic pentru clienți, dar suficient de mare pentru a acoperi costurile afacerii, oferind în același timp servicii de calitate.

5. Serviciul pentru clienți

În cele din urmă, importanța serviciului pentru clienți nu poate fi subestimată, chiar dacă firma de transport excelează din alte puncte de vedere. O echipă profesionalistă va avea grijă de compania ta și de livrările tale, precum și de eventualele probleme întâmpinate în timpul transportului.

Asigură-te că întrebi compania de curierat despre opțiunile de asigurare în cazul unor situații neplăcute.

Este esențial să colaborezi cu un partener de curierat de încredere; un partener care este capabil să-ți susțină cererile, oferind servicii eficiente și moderne. Firma de curierat Cargus oferă companiilor soluții inovative de transport pentru a satisface nevoile și cerințele acestora.