Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

În programele Companiei Naționale de Investiții (CNI), Primăria Râmnicu Vâlcea a primit finanțare pentru 11 proiecte. Dintre acestea, cele mai avansate ca și stadiu de derulare sunt „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Sălii Sporturilor Traian” și „Construirea unei baze sportive TIP 1” în zona islazului Goranu. Cât privește proiectele cu finanțare europeană derulate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, după cum se cunoaște, anul trecut a fost finalizat Parcul „Știrbei Vodă”. Celelalte două parcuri, finanțate tot prin POR – cel din Nord, de lângă lac, și cel de pe faleza Oltului, în zona blocurilor ANL – se află în stadii avansate de execuție. Tot pe această axă de finanțare, a demarat montarea primelor stații moderne de autobuz în baza proiectului „Modernizarea staţiilor de îmbarcare/ debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun şi dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în municipiul Râmnicu Vâlcea” . În context, mai poate fi amintit și faptul că, încă de la finalul anului 2022, au început și lucrările la proiectul „Dezvoltare locală în comunităţi marginalizate. Componenta 1 – Colonie Nuci” . Despre acest proiect, edilul Râmnicului, Mircia Gutău, a precizat că „va aduce un plus de civilizație și confort în această zonă limitrofă a Râmnicului” .

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții ianuarie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « dec.