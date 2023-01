CRISTIAN BUICAN, la început de 2023:

„Am știut să facem față situațiilor, am arătat solidaritate și am depășit greutățile”

Președintele Filialei Vâlcea a Partidului Național Liberal, Cristian Buican, a transmis, cu prilejul Anului Nou, un mesaj locuitorului județului nostru. În mesajul său, parlamentarul vâlcean a subliniat importanța solidarității care trebuie să se manifeste între membri unei comunității pentru depășirea greutăților pe care aceasta le poate întâmpina.

„Am încheiat un an în care fiecare dintre noi am avut realizări, am înfruntat dificultăți, ne-am bucurat și ne-am întristat așa cum am făcut-o și în ceilalți ani ai vieții noastre. Totuși, în anul 2022, nu numai nația română, ci întreaga omenire s-au confruntat cu dificultăți întâlnite mai rar: pandemie, criză energetică, inflație, război. Și totuși am știut să facem față situațiilor, am arătat solidaritate și am depășit greutățile. Aceasta este o temelie solidă pe care un guvern înțelept și un popor harnic și curajos pot construi un viitor mai bun. Și pentru noul an este firesc să ne dorim să ne fie mai bine, să fie pace, să avem ce pune pe masă, să fim sănătoși, fericiți. Liberalii vâlceni urează din suflet tuturor cetățenilor țării și în special acelora ai județului nostru La Mulți Ani, să fim fericiți, sănătoși, prosperi! Vom face tot ce ne stă în puteri pentru a avea un an mai bun pentru fiecare! Încă o dată, La Mulți Ani!”, transmis președintele Filialei Vâlcea a Partidului Național Liberal, deputatul Cristian Buican.