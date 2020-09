CRISTIAN BUICAN, candidatul PNL pentru Consiliul Județean: „Reclădim județul Vâlcea”

Dragi vâlceni,

Alegerile locale din acest an reprezintă cel mai bun moment de analiză a activității administrației publice din Vâlcea și un bun prilej de resetare a acesteia.

Condus, cu o pauză de un an, din 1990 până in prezent, doar de către PSD, județul Vâlcea se prezintă astăzi într-o situație deplorabilă.

Falimentarea industriei vâlcene moștenită din vremea de tristă amintire și lipsa unor investiții noi în capacități de producție industrială a redus volumul producției, numărul locurilor de muncă și nivelul salarizării la un minim istoric.

Promovarea în funcții de conducere și responsabilitate pe criterii politice și materiale a unor persoane slab pregătite din punct de vedere profesional, lipsa investițiilor eficiente în infrastructură, neadaptarea sistemului școlar la nevoile tinerilor, lipsa investițiilor în noi capacități de producție și implicit a locurilor de muncă bine plătite au determinat o migrație masivă a forței de muncă, în principal tânără, din județul nostru, în principalele centre industrializate ale țării și în străinătate.

Lipsa totală de viziune a administrației, în domeniul cultural, a dus județul Vâlcea (cu excepția „fenomenului Brezoi”) într-o mediocritate deplorabilă.

Dezinteresul și lipsa de profesionalism în implementarea strategiei de turism au anulat practic avantajul moștenit și cel natural al județului nostru.

În 30 de ani de administrație psd-istă a județului, Vâlcea a devenit unul dintre județele cele mai slab dezvoltate ale României din toate punctele de vedere.

Conștientizând realitatea actuală, P.N.L. are obligația de a câștiga alegerile locale din anul 2020 pentru a putea, prin reprezentanții săi, să acționeze prompt și profesionist în vederea implementării unui program de reclădire pe baze moderne, sănătoase și armonioase a Județului Vâlcea.

• prof. Cristian BUICAN, deputat, președintele PNL Vâlcea

