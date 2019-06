„Costul standard în învățământ trebuie să crească”

• declară deputatul Daniela Oteșanu

Guvernul şi Ministerul Educaţiei au în vedere dublarea costului standard per elev în următorii trei ani, astfel încât cuantumul acestui cost să ajungă la 740 lei în anul 2022, pentru a asigura o mai bună echitate în ceea ce priveşte finanţarea elevilor. „Conform discuțiilor purtate cu cei din învățământ, Ministerul Educaţiei şi Guvernul vor trebui să aibă un plan gradual de creştere a costului standard per elev pentru pregătire profesională, evaluare periodică şi cheltuieli din categoria bunurilor şi serviciilor, aferent «coeficientului 1», începând cu bugetul de stat pe anul 2020, în aşa fel încât la orizontul anului 2022 cuantumul acestuia să fie de 740 lei, o creştere cu 100% faţă de valoarea din prezent”, a declarat deputatul vâlcean Daniela Oteșanu.

În același context, e nevoie de modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Finanţare a Învăţământului Preuniversitar în sensul creşterii numărului de membri şi introducerea a două categorii: reprezentanţi ai elevilor şi părinţilor, precum şi ai organizaţiilor cu activitate relevantă din societatea civilă pe zona de educaţie. În plus, este necesară realizarea, începând cu anul 2020, a unei alocări diferenţiate a costului standard per elev pentru pregătire profesională, evaluare periodică şi cheltuieli din categoria bunurilor şi serviciilor în funcţie de mediul în care elevii studiază (rural-urban), filieră (teoretic-vocaţional-tehnologic), profil şi specializare, ţinând cont în stabilirea coeficientului de costul real pe care unitatea de învăţământ trebuie să îl suporte pentru a furniza actul de educaţie la un standard ridicat de calitate.

Similare

Comentarii

mesaj(e)