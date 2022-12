COPIII DE LA GRĂDINIȚA WALDORF au primit cadouri de la Moș Crăciun

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Marți, 20 decembrie 2022, în jurul prânzului, copiii de la Grădinița Waldorf din nordul Râmnicului au primit daruri de la Moș Crăciun. Moșul cel bun a ajuns mai repede la ei pentru că, în cursul anului care urmează să se încheie, au fost cuminți, au ascultat sfaturile părinților, bunicilor și cadrelor didactice și au participat activ la programele desfășurate la grădiniță. Alături de cadrele didactice, pe post de ajutor al lui Moș Crăciun s-a aflat și doctorul Radu Dobrescu. Fondatorul Școlii și Grădiniței Waldorf s-a declarat, ca și în alți ani, emoționat, dar și entuziasmat de întâlnirea cu micuții care, cu mare bucurie, au primit cadourile ce le-au fost oferite. „Am oferit și în acest an, cu multă bucurie și dragoste, cadouri micuților de la Grădinița Waldorf. Îi iubesc foarte mult, ei sunt ca și copiii mei. Iubesc Școala și Grădinița Waldorf și voi participa de fiecare dată, cu mult drag, la evenimentele lor. Să ne țină Dumnezeu sănătoși și să ne auzim cu bine în noul an. Împreună cu soția mea, Irina, transmitem urări de sănătate și gândurile noastre bune atât copiilor și cadrelor didactice de Grădinița și Școala Waldorf, cât și vâlcenilor de pretutindeni. La mulți ani!” , ne-a declarat doctorul Radu Dobrescu după evenimentul organizat marți, la Grădinița Waldorf. Pentru vâlcenii care nu cunosc sau poate au uitat, facem precizarea că, alături de soție, dr. Irina Dobrescu, dr. Radu Dobrescu este cel care, în care urmă cu deja aproape trei decenii (cât de repede a trecut timpul!?), a pus bazele sistemului de învățământ Waldorf în județul nostru. Dr. Radu Dobrescu, începând cu anul 1972 (chiar de la fondarea unității medicale), a fost primul director al Spitalului Județean Vâlcea.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.