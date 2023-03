CONSTANTIN RĂDULESCU ȘI PRIMARUL CRISTIAN NEDELCU oferă asigurări că, la Drăgășani, nu vor exista situații în care străzi recent asfaltate vor fi sparte pentru a se introduce conducte de apă

Marți, 7 martie 2023, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a purtat discuții cu primarul municipiului Drăgășani, Cristian Nedelcu, dar și cu reprezentanți ai Apavil SA Râmnicu Vâlcea. Discuțiile au vizat aspecte tehnice, privitoare la străzile din municipiul Drăgășani pe care Apavil SA le are în vedere pentru introducerea rețelelor de apă curentă. Cum și Primăria Drăgășani dorește să reabiliteze/asfalteze anumite străzi din municipiu, este de dorit ca instituțiile implicate să își facă un plan clar de lucru pentru evitarea unor situații binecunoscute în România (care, din păcate, s-au întâmplat și prin localități din județul nostru) în care străzi proaspăt reabilitate au fost sparte pentru introducerea conductelor de apă.

Constantin Rădulescu: „Ne dorim să știm cu exactitate zonele în care Apavil va înlocui conductele vechi, deoarece aceste lucrări trebuie efectuate înaintea celor de asfaltare”

Președintele Constantin Rădulescu a oferit asigurări că, la Drăgășani, nu vor exista astfel de situații.

„La Drăgășani, am vorbit cu domnul primar Cristian Nedelcu despre proiectele de dezvoltare aflate în curs de implementare, precum și despre proiectele viitoare. Am avut și o ședință tehnică cu reprezentanții Apavil, în cadrul căreia am discutat despre strategia pe care o are această societate, pentru schimbarea unor trasee de conducte pe raza municipiului Drăgășani. Ne dorim să știm cu exactitate zonele în care Apavil va înlocui conductele vechi, deoarece aceste lucrări trebuie efectuate înaintea celor de asfaltare, care urmează a fi realizate de către administrația locală. Înlocuirea conductelor este absolut necesară, pentru eliminarea pierderilor din rețea și pentru furnizarea către populație a unei ape de calitate superioară”, a transmis președintele Consiliului Județean Vâlcea.