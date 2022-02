Constantin Rădulescu despre noul prefect al Vâlcii: „UN PROFESIONIST care și-a îndeplinit sarcinile atribuite”

Email the Author

Așa după cum se anunțase în urmă cu câteva săptămâni, în urma negocierilor pe care partidele din arcul puterii le-au purtat, postul de prefect al județului Vâlcea a revenit social-democraților. Instalarea unui nou prefect a fost însă amânată din varii motive. Inițial s-a vorbit despre Alin Voiculeț, însă, până la urmă, numele noului prefect de Vâlcea, validat în ședința de Guvern din 10 februarie, este, iată, Mihai Oprea. „Alin Voiculeț, cel pe care îl propusesem inițial să ocupe această funcție, mi-a solicitat să renunț la demersurile inițiate în acest scop, deoarece contractul de management la Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, cu durata de patru ani, obținut prin concurs, trebuie continuat. În această perioadă complicată, instituția gestionează fonduri și programe pentru combaterea pandemiei și are nevoie de stabilitate și continuitate. Apreciez gestul său ca fiind unul responsabil, motiv pentru care i-am înțeles opțiunea și îi respect decizia. Consider că rămânerea lui Alin Voiculeț în sistemul de sănătate este un câștig și îl asigur că va rămâne pentru noi un prieten și un coleg corect și loial, care se va bucura mereu de respectul nostru”, a mai precizat președintele Constantin Rădulescu.

Joi, 10 februarie 2022, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a oferit o scurtă, dar necesară prezentare a lui Mihai Oprea, noul prefect de Vâlcea. În opinia liderului social-democraților din Vâlcea, noul prefect este recomandat de mai multe calități profesionale, fiind o persoană care și-a îndeplinit cu „seriozitate, corectitudine și devotament, sarcinile care i-au fost atribuite”. „Noul prefect de Vâlcea, domnul Mihai Oprea, este vâlcean, are 44 de ani și a absolvit două facultăți, Finanțe-Contabilitate și Drept. Activează de peste 22 de ani în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, iar din anul 2016 își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Generale de Pașapoarte – Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Vâlcea, având gradul de comisar șef. Este căsătorit și are un băiat de 16 ani, elev la Colegiul Național «Mircea cel Bătrân» din Râmnicu Vâlcea. Mihai Oprea este, de asemenea, un profesionist, care și-a îndeplinit, cu seriozitate, corectitudine și devotament, sarcinile care i-au fost atribuite, calități care l-au recomandat pentru ocuparea funcției de Prefect al Județului Vâlcea”, a fost prezentarea făcută lui Mihai Oprea.

